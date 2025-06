Joseph Joseph: "La gran deuda que tenemos, y lo reconozco, es el campeonato nacional"

El empresario y dirigente de fútbol, Joseph Joseph, se mantendrá como presidente de la Liga Deportiva Alajuelense por dos años más.

En la atención a la prensa, Joseph Joseph reafrimó su compromiso por lograr el título 31, tras ganar las elecciones con 301 votos a favor y 59 en contra, para un 83% de rendimiento.

Estos fueron los temas que tocó el jerarca rojinegro la conferencia de prensa:

Triunfo abultado: La verdad que solo palabras de agradecimiento. Esto me compromete a dar todo por esta institución. Estoy muy agradecido porque creo que reconocieron el trabajo que hemos hecho estos dos años. Y bueno, ahora vamos con todo en una nueva etapa.

Mensaje a la afición por los próximos dos años como presidente: Primero un sincero agradecimiento porque hoy se vio mucho apoyo en la asamblea, pero también lo sentí en la afición que no son socios. Así que un sincero agradecimiento a ellos por el apoyo, por creer en nosotros y decirles que estamos más comprometidos que nunca en sacar este proyecto adelante.

Apoyo de Raúl Pinto como vicepresidente: Estoy seguro que bastante. Don Raúl fue presidente durante seis años, le fue muy bien en la parte deportiva y bueno, él tiene su arrastre también, así que también agradecerle a él por el apoyo y a los demás compañeros también. Creo que todos ponen su granito de arena a su manera desde su trinchera y yo estoy muy agradecido con absolutamente todos los miembros de la Junta.

Aprendizaje ha tenido en los últimos años y qué mejorar: Siempre hay cosas que mejorar. No voy a pecar de decir que todo estaba bien hecho. Siempre hay aspectos que mejorar y de los errores se aprende. Así que esperamos que esta sea una etapa muy fructífera para la institución.

Por dónde empezar ahora en este nuevo periodo: Lo primero es hay que nombrar al gerente deportivo, sin duda alguna. Esa es la primera tarea a partir de ya.

Se comentó algo del comodato del CAR: En la asamblea no se tocó ese tema, no se tocó ese tema. Pero, es decir, no habrá problema en renovarlo.

Ligas menores: Dentro de las cosas que informamos hoy en el informe del presidente, ahí les pude explicar a los asociados muchos cambios que se han hecho en el último año en el Departamento de Liga Menor, todo con el fin de mejorar y de profesionalizarlo más. Y bueno, queremos mínimo mantener eso y mejorarlo aún más. Creo que en esa área la institución está muy fuerte. Escuchar a Oscar Ramírez decir que quiere subir a varios muchachos, porque me dio el nombre de varios, pues obviamente creo que refleja el buen trabajo que se ha hecho en la Liga Menor en estos años.

Haber ganado con un 83% de los votos: Un compromiso igual de alto, ¿verdad? O más. No quisiera fallarle a tanta gente que creyó en mí. Así que, bueno, manos a la obra, hay que enrollarse las mangas y ponerse a trabajar.

Nuevo gerente deportivo y perfiles: La verdad es que teníamos ese tema un poco en pausa, esperando lo que ocurriera hoy en la asamblea. Pero bueno, sí tiene que ser una persona de mucha capacidad, de muchos conocimientos. El proyecto de la Liga es grande, no es jugando. Ser el gerente deportivo de la Liga hay que abarcar muchas áreas, hay que saber de muchos temas. Hay que saber de nutrición, hay que saber de preparación física, hay que saber de un montón de aspectos que hoy forman parte del proyecto de la Liga. Y queremos a alguien muy bien preparado y con mucha experiencia.

Nuevo estadio: Lo que les puedo contar es que tenemos un terreno en análisis, así se informó en la asamblea. Estamos haciendo toda la debida diligencia con los estudios de ese terreno, está bastante avanzado. Y cuando esté terminada esa etapa, lo primero que vamos a hacer es convocar a la asamblea y presentar el proyecto. Presentar todo lo del proyecto.

El principal reto: Sin duda alguna la gran deuda que tenemos, y lo reconozco, es el campeonato nacional del primer equipo masculino. Eso es lo que yo quisiera concentrar todas las fuerzas en ese reto. La verdad, usted me pidió que le dijera dos o tres, yo le quiero decir uno.

Gerente deportivo será tico o extranjero: No le puedo contestar ahora. Vamos a analizar currículums de todo lado y después tomaremos la decisión.