Joseph Joseph: "Estamos en deuda con el título que la afición tanto anhela"

El presidente de la Liga, Joseph Joseph, brindó dos frases picosas luego de perder una nueva final ante Saprissa, en esta ocasión por goleada 3-0 en La Cueva.

El jerarca manudo compartió un breve análisis con los medios de comunicación y adelantó que habrá una "evaluación fuerte" en todos los campos.

"El partido recién terminó, sí, te puedo decir que va a haber una evaluación fuerte en todos los campos", comentó Joseph Joseph ante los distintos medios de comunicación.

Además, el presidente erizo es muy claro al manifestar que no lograron ganar el título que tanto desea el liguismo.

"Ganamos algunas cosas que queríamos ganar, pero no ganamos todo, obviamente estamos en deuda con el título que la afición tanto anhela, esto implica que hay que seguir corrigiendo cosas hasta darle a la afición lo que quieren", añadió.



Al ser consultado sobre qué faltó para ganar el título, el dirigente expresó: "No te voy a decir ahora qué faltó, pero sí te puedo decir que vamos a evaluar y estudiar todos los aspectos.



Por último, sobre quiénes siguen y quiénes no en el equipo, respondió: "No te puedo decir ahora, acaba de terminar el partido, no te puedo decir quién sigue y quién no sigue".