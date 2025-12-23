Joseph Joseph: "El título es un alivio, es una deuda que teníamos"

Presionados por la afición que prácticamente les exigía el título local después de caída tras caída desde su llegada a la directiva.

El presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, aseguró que la 31 es más que un alivio para la directiva, pero saben que ahora la exigencia será todavía mayor por buscar desde ya el bicampeonato.

El presidente de la Liga habló tendido con Teletica.com donde nos reconoció la importancia de este nuevo cetro y sobre todo lo que vendrá para el equipo en el futuro.

¿Cómo vivió el ansiado título 31?

Bueno, es una inmensa alegría, la verdad, y mucho agradecimiento hacia todos los que hicieron esto posible, hacia los jugadores, hacia el cuerpo técnico, hacia todo el staff de la Liga Deportiva de Alajuelense, y bueno, con un compromiso enorme para seguir trabajando duro por esta institución.

A nivel personal, ¿cómo sabe este título?

Pues por supuesto que es un alivio. Es una deuda que teníamos con nuestra gente, y dichosamente el sábado pudimos darle lo que tanto querían, pero a la vez conscientes de que tenemos que seguir, esto no para, estamos entre un torneo y el otro con muy pocos días.

Ya estamos trabajando para el siguiente torneo y el siguiente semestre, que tiene varios retos importantes para la institución.

¿Cómo hizo para que convencieran de volver a Óscar Ramírez? ¿Fue ese su principal logro en el nuevo mandato de esta directiva?

Mire, la verdad, siempre de las veces que habíamos hablado, él tenía claro o esa era su voluntad de trabajar en la liga de menores, y en algún momento ya estaba listo, ya alzó la mano y dijo, bueno, quiero regresar.

En realidad yo casi no hice nada, fue más la voluntad de él, siempre de mi parte nada más dejarle claro que íbamos a cumplir su voluntad, y así fue.

Ya estando adentro en la institución, pues ahí solito él se fue entusiasmando, fue conociendo más el proyecto, conociendo a los jugadores, viendo el talento que había, viendo lo que se hacía todos los días, y bueno, ya después decidió agarrar el primer equipo.

-Escuchando las declaraciones de Óscar, que él decía, es por los chiquillos, que él volvió también a la Liga. ¿Será que entonces Óscar va a seguir en la parte fuerte formando niños, sacando lo que tanto quiere la liga aquí de jóvenes, y prospectos para el futuro?

Bueno, sin duda, una de las tantas fortalezas que tiene Óscar es corregir cuando ve aspectos que hay que corregir en un jugador, así que su aporte ha sido valiosísimo, tanto en los jóvenes como en los ya más consolidados, y estamos muy agradecidos con él también.

-¿Qué viene ahora? ¿Amarrar algunos jugadores que se acaban su contrato? ¿Algunas nuevas contrataciones? ¿Qué nos puede decir al respecto?

Sí, bueno, a nivel deportivo es lo que usted dice, si siempre procuramos mejorar de un semestre al otro, y esta no va a ser la excepción.

Siempre tenemos que hacer los ajustes necesarios para hacernos más fuertes y para ser protagonistas en estos torneos que vamos a participar, que es el torneo nacional, la Concachampions y el torneo de copa.

Pero a nivel de institución, pues no quisiera dejar de mencionar que la junta directiva está trabajando para presentarle el proyecto del estadio nuevo a la asamblea, y estamos preparando la información necesaria para llevarse a la asamblea, y que sea el asociado de la Liga Deportiva Alajuelense que decida qué quiere para el futuro de la institución.

-Don Joseph, hay nueve títulos en el femenino, muchos títulos también en divisiones menores, tricampeonato de Centroamérica, ahora campeonato nacional, que ya era algo que exigía la afición... ¿Es este el mejor momento de Liga Deportiva Alajuelense desde que usted está ahí en la institución?

No se lo voy a negar, ha sido un semestre de ensueño, ganamos todo en lo que decidimos participar, así que por supuesto que es un gran momento, yo diría que sí es el mejor momento desde que yo estoy en la presidencia, pero siempre con el compromiso de mejorar y de cada vez hacerlo mejor.

-Voy a volver un poquito a la Copa Centroamericana, partidos prácticamente cada cuatro días, cada cinco días, ¿esa armonía que hubo en el equipo, ese triunfo y tricampeonato, también fue un impulso para el partido para la final ahora contra el Saprissa?

Sí, claro, son motivaciones, son inyecciones de motivación muy importantes, también destacar el trabajo del cuerpo técnico, porque casi que hay que cambiar la alineación cada tres días, es muy difícil repetirla cuando hay un calendario así tan apretado, y bueno, destacar y rescatar ese gran trabajo que hicieron.

-Con todo lo que se tiene en el trabajo ahora en la Liga, pues saldrán vacaciones, tendrán sus días. ¿Cómo está la planificación ahora al cierre de año e inicio de año, que también tendrá aquí el torneo de los 90 minutos por la vida?

Sí, bueno, eso ya se viene trabajando desde hace días o desde hace semanas, y este es el momento para hacer los ajustes que haya que hacer en la planilla, en el staff deportivo, para ser protagonistas en los diferentes torneos que vamos a participar en el próximo semestre.

-¿Bicampeonato para la liga?

Yo no soy de prometer esas cosas, soy muy mesurado, no es nuestro estilo, lo que le puedo prometer es que vamos a hacer todo lo posible por darle a la afición lo que tanto quiere, ya logramos la 31, pero nuestra obligación es trabajar por el siguiente torneo y eso es lo que vamos a hacer, trabajar duro nosotros fuera de la cancha como dirigentes y los jugadores dentro de la cancha para poder darle a la afición lo que tanto quieren.

-¿Qué tanta tranquilidad ya con el título en la mano, poder trabajar y planificar la siguiente temporada, el hecho de tener el título en las manos?

Pues por supuesto que es más fácil trabajar con un triunfo en la mano, eso facilita las cosas, eso da confianza y eso nos da seguridad en las decisiones que tomemos.



