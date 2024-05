Joseph Joseph brindará informe sobre logros alcanzados y la siguiente temporada

Liga Deportiva Alajuelense convocó oficialmente a sus socios a una nueva asamblea con temas muy importantes a tratar.

La reunión está pactada para el sábado 8 de junio en el estadio Alejandro Morera Soto. La primera convocatoria está para las 3 p. m. y la segunda para las 4 p. m.

El orden del día abordará siete puntos claves:

El primero será el Informe escrito del presidente, Joseph Joseph, el cual incluye los siguientes puntos

a) Plan de trabajo para la temporada inmediata siguiente.



b) Logros alcanzados con relación al plan de trabajo de la

y Fiscal Financiero.



c) Cualquier otro asunto a su entero juicio.



2. Informe escrito del Fiscal de Leyes.

3. Elección para el periodo de dos años del Vicepresidente.

4. Presentación de los estados financieros auditados del periodo



5. Autorizar la venta y compra de bienes inmuebles de la

Asociación (no hay puntos que tratar o votar).



6. Autorizar todo tipo de préstamos bancarios, en que se comprometa el patrimonio de la institución en más un 10% del último presupuesto aprobado (no hay puntos que tratar o votar).



7. Conocer de las apelaciones presentadas contra acuerdos de la Junta Directiva de conformidad con el Estatuto (no hay puntos que tratar o votar).