José Alvarado: La apuesta de Alajuelense que no salió

El 19 de enero, Alajuelense sorprendió con el anuncio del delantero José Alvarado por seis meses en el equipo. Hoy, 28 de abril, su apuesta no salió.

Alvarado, de 28 años, llegó proveniente de Sarchí, de la Liga de Ascenso, y fue una recomendación expresa de Carlos Vela, gerente deportivo, y Joseph Joseph, presidente del club.

Así lo reveló el propio Óscar Ramírez en una conferencia de prensa el pasado 25 de enero.

"Es una recomendación, creo que hasta don Joseph Joseph opinó. Nosotros lo vimos y nos llamó la atención. Tiene un golpeteo frente al marco muy bueno. Ataca espacios, es muy versátil. Es muy sencillo, no hace problemas, es muy serio. El grupo lo ha acogido muy bien por su manera de ser. Ya vieron lo que nos puede dar. Me lo recomendaron don Joseph en algún momento, don Carlos (Vela) también", comentó Ramírez.

Estadísticas de Alvarado en el campo:

Partidos: 10

Minutos: 342

Partidos en Liga:

Minutos: 196

Goles: 1

Partidos en Torneo de Copa: 2

Minutos: 146

Goles: 0

¿Qué pasará con el jugador?

Alvarado proviene de Sarchí y llegó por seis meses al equipo. Las decisiones en el club están frenadas debido a que se desconoce si Óscar Ramírez va a seguir o no en el club.