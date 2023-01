Jorge Hidalgo: 'La silla de la presidencia de la Liga es muy pesada'

Por Adrián García | 20 de enero de 2023, 14:27 PM

Jorge Hidalgo, quien lidera el grupo de Transparencia Rojinegro, conversó en Teletica Deportes Radio sobre la situación política, jurídica, deportiva y administrativa que vive la Liga Deportiva Alajuelense.

El martes anterior, el grupo Transparencia Rojinegra dio una conferencia de prensa donde explicaron las principales preocupaciones que envuelven a los socios de la institución rojinegra.

Estas fueron las principales declaraciones del expresidente rojinegro en el espacio radial:

¿Por qué quiere llegar a la Liga Deportiva Alajuelense?

“Hay algo que está en mi corazón, como en el de otros, y uno ve perderse ese norte que debe tener la asociación. Formamos un grupo de compañeros que tenemos los mismos valores y principios”.

Situación Política.

“Hoy no es tanto lo financiero, sino más bien la parte ética y jurídica. Se ha querido forzar a mantener una junta directiva sin bases jurídicas. Después de 103 años, por primera vez, no tenemos elecciones. No se trata de Jorge Hidalgo, sino de cualquier asociado que quiera aspirar a un cargo. No se puede nadie postular a nada porque no hay convocatoria a elecciones. Desde hace más de un año estamos tratando de aportar soluciones y no hemos sido escuchados”.

La presidencia de Alajuelense.

“El peso de la silla de la presidencia de la Liga es muy pesado. Le digo a cualquiera que la silla de la presidencia de la Liga le hace a uno un honor y uno se hace 'famositico' porque la silla le hace ese honor a uno, le da micrófono, televisión y ese tipo de cosas. Pero si uno no le cumple, la silla se lo cobra de alguna manera. Después de cuatro años, así le vaya a usted como le vaya, váyase”.

“Las personas que pasamos por la Liga, tenemos que quedar bien con la Liga, con la institución, no al revés”.

Agustín Lleida.

“Si usted hace absoluta y totalmente protagonista a un gerente deportivo para que haga y deshaga, contrate y no contrate, pero la directiva no conoce los términos de contratos ni los salarios, es un estilo equivocado. Porque quien dirige y debe establecer los nortes, el tipo de fútbol es la junta directiva y el presidente es el que representa ese estilo. No un gerente deportivo. Ahí hay una gran diferencia”.

“En la Liga, por razones de tiempo, la junta directiva permitido que don Agustín se convirtiera en las cinco cosas: vocero, contratista, relacionista público, etc, y le quitó protagonismo a la celebración de la 30, parecía que el que la hubiera ganado era él, y no el equipo, no el presidente, junta directiva que tanto costó y creo que eso fue un error”.

El CAR

“Otra imagen que henos dado últimamente es que la Liga es CAR, todo gira en torno al CAR, eso no es así. El CAR existe por la Liga”.

El retiro de la 10.

“¿Cómo retiramos la 10? Eso no se hace, no entiendo la razón o el motivo. Yo hubiera hecho lo contrario, poner a los chamacos a pelear por la 10”.



Joseph Joseph.



“Es un gran tipo, tiene claro las cosas que quiere hacer. Ha tenido una serie de voces alrededor que lo han confundido”.



Continuidad de Andrés Carevic en caso de ser presidente.

“Me hacen una pregunta, ‘en la eventualidad de que ganés y seas presidente, ¿quitás a Carevic? Lo que me salió fue decir, ¿quién piensa que soy tan imbécil? Por Dios, es una pregunta de niños. Yo tengo muchos años en esto, quién va a llegar a quitar a un técnico que está empezando”.

Malestar del aficionado.

“Uno sufre, no era el sufrimiento al que yo estaba acostumbrado. Ese grito de la gradería que estamos por los colores y no por los jugadores, me acusa terror, porque es perder el alma. Si usted como afición no cree en los jugadores, está complicado”.

Proyecto de estadio nuevo.



“No es un proyecto viable, más si perdió el terreno que tenía. Eso no se logra ni en dos semanas, ni en dos meses, ni en un año. Es un proyecto que puede quedar ahí en el futuro. Creo que eso debe dejarse de lado, lo que debe plantearse la institución es cuál es la visión del CAR”.