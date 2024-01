Jonathan McDonald volvió a recalcar que tuvo una injusta salida de Alajuelense

“Yo en lo personal, como salí, no me gustó porque mi rendimiento era bueno, pero Agustín, que tomó la decisión fue decisión de él, no mía. A mí me invitaron a salir, no fue que me pelee o algo así. Aunque me faltaba contrato, uno no puede estar donde a uno no lo quieren que esté. Nosotros los manudos de corazón si pudieran enterrarnos en el Morera, pues que nos entierren. Yo soñé siempre retirarme en la Liga y no sé si lo hubiera podido hacer”, indicó el delantero de San Carlos a Teletica Radio.