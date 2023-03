Johan Venegas: "La mentalidad para este miércoles es competir y hacer un mejor partido"

“Después del resultado en la casa el sentir de la gente es que estamos eliminados. No es un pensamiento negativo, es la realidad. A lo interno hemos trabajado en hacernos fuertes. Ni cuando tuvimos las once fechas jugando bien en Costa Rica nos embriagamos y sabíamos que íbamos día a día y que no habíamos ganado nada.

“Es la misma mentalidad en lo positivo y en lo negativo. Obviamente, la mentalidad para mañana es competir y hacer un mejor partido que el que hicimos en casa”, detalló el atacante.