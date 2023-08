Joel Campbell sobre presión extra: "Es por ser quien soy"

Cuadrangular Los 90 Minutos por la Vida



Me tocó jugar y meter un gol. Tengo bonitos recuerdos ese día, ahora me tocará del otro lado sabiendo que lo importante es el espectáculo y que puedan llenar y más que un partido y más que clásicos es el apoyar a los niños que realmente lo necesitan.



Único gol en Los 90 Minutos por la Vida



Era mi único gol que había hecho en Costa Rica, eso era algo anecdótico, ojalá que ese sea el primero de muchos que vengan por esta linda iniciativa.



Canchas en Costa Rica



Las canchas van en crecimiento, algunas canchas sintéticas no están en buen estado, ojalá que poco a poco se vaya creciendo y que se puedan tener naturales o sintéticas en buen estado. Es un proceso que la Federación y Unafut deben mejorar.



Ritmo de juego



Eso es variado, dependiendo el tipo de cancha. Entonces es un todo, si claramente si mejoramos estructura y cancha tendremos mejor.



Presión por la expectativa en su regreso



Al final es parte de por ser quien soy, eso genera esta expectativa a la hora de jugar. La verdad yo estoy muy contento, en los primeros cuatro partidos es importante para mí y el equipo. Esto está comenzando.



Selección Nacional



Son fogueos importantes para prepararnos y lo que viene en noviembre y la Liga de Naciones. Hay que volver a comenzar e intentar mejorar la situación actual.