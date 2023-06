Joel Campbell sobre el amor a la camiseta: "Eso es algo muy romántico"

Por José Fernando Araya | 9 de junio de 2023, 13:53 PM

Liga Deportiva Alajuelense presentó de manera oficial al fichaje bomba de la temporada, Joel Campbell.

El futbolista usará la camiseta número 12 y asegura que su regreso al fútbol nacional con el club que hizo divisiones menores es como regresar a aquella ilusión de niño.

Eso sí, el jugador aclaró algunos aspectos, entre ellos el tan comentado tema del “amor por la camiseta”.

“Eso es algo muy romántico al final. Usted puede ser el más liguista del mundo, pero si no rinde al final eso no sirve de nada o más bien ser un morado y al final venga como Celso que termine siendo líder y casi ídolo de la institución, no es amor a la camiseta es más amor al trabajo y ser profesional siempre”, aseguró el futbolista que firmó con los manudos hasta el 2026.

Estos fueron algunos de los temas que tocó Campbell en su primer día vestido de rojinegro:

Todo dependerá de mis resultados dentro del campo, espero cumplir las expectativas tanto de la directiva, el club y los aficionados

Recibimiento del ligüismo.

“Me recibió muy bien, me siento super feliz en todo este recibimiento y siempre he expresado mi respeto a la institución y nunca he hablado mal de la Liga por mis comienzos en el fútbol.

“Es un ambiente muy bonito y espero poder cumplir con las expectativas para más”.

Opinión sobre muchos jugadores morados en la Liga.

“Para mí es una pregunta fácil, porque si se pone del lado de un equipo quiere contratar a los mejores jugadores, independientemente quién sea el aficionado o no, yo me considero uno con el largo del tiempo y no tengo por qué molestarme ni nada, la institución hizo un gran esfuerzo para traerme y lo importante es que yo cumpla los objetivos y del equipo. Lo importante es hablar en la cancha”.

¿Quita proyección a los jóvenes?

“Mi posición natural es 9, así que ni Carlos ni Josimar son 9 así que no le quito espacios, creo que la competencia nos hace mejora a los equipos, mientras más competencia mayor va a crecer los jugadores y la institución.

Expectativas del Fútbol Nacional

“Mi expectativa es quedar campeón y es la única que queda, es para lo que vine y la que tiene el club con hambre de títulos.

“Tengo 12 años de estar en el fútbol nacional entonces tendría que estar y convivir, pero Costa Rica siempre se ha caracterizado por tener un buen nivel”.

¿Qué le falta a la Liga para ser campeón?

“Ha faltado muy poco, ha estado cerca durante muchos años, es un trabajo constante y las victorias vienen detrás de muchos fracasos, pero el equipo está formando un callo ante esos fracasos y es más fácil corregir perdiendo que ganando y yo pongo mi talento al beneficio de mi equipo.

“No porque viene Joel no se va a quedar campeón, es un trabajo de años y no puedo asegurar que en diciembre traeremos el cetro, porque no es así”.

Sobre el CAR.

“Las instalaciones no tienen nada que envidiarles a clubes de Europa, estas cosas no se ven en cualquier equipo y lo digo yo que he estado en muchos clubes internacionales”.

Críticas en redes sociales sobre su llegada.

“Lo que la gente dice no lo puedo controlar, están con todo su derecho, soy un profesional y me doy mi valor, estar acá me ha costado muchos sacrificios, estar lejos de la familia y todo ese sacrificio también me lo tengo que valorar”.

Tras 12 años de carrera en el fútbol del exterior, Campbell decidió regresar al país y este jueves fue oficializado como nuevo fichaje de la Liga por los próximos tres años.