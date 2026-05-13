Joel Campbell: ni Herediano, ni Saprissa, ni Sporting... ¿Alajuelense?

Joel Campbell sigue despertando pasiones en el fútbol de Costa Rica.

Hablar de él como jugador es sinónimo de Selección Nacional, cómo no recordar aquel "¡Vuélvase loco, Joel!", sus partidos contra Estados Unidos en el Estadio Nacional y los Mundiales, pero su presente es toda una incógnita.

Más si se toma en cuenta que expresamente ya han salido equipos a descartar un interés en sus servicios.

Actualmente, Joel está sin contrato. Ya no es jugador de la Liga. Los manudos están a la espera de su nuevo entrenador para ver si lo quiere mantener en el equipo y de ahí hacerle alguna oferta.

Y aquí es donde empiezan los descartes:

Jafet Soto, presidente de Herediano, a Teletica Deportes Radio: "No, nada, aquí el que arma los equipos soy yo, así que no, absolutamente, no".

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, en Podcast Entre Líneas y Palco de Pie: "Diay, si quiere ir a platea, yo lo invito”.

José Miguel Cubero, gerente deportivo de Sporting, a Tigo Sports: "Me contactaron a ver si había la posibilidad de que fuera parte de Sporting. Desde un inicio, conversando con el cuerpo técnico y no hay opción".

Teletica.com contactó a Joel, pero el futbolista prefirió no referirse ni a ese tema ni tampoco a su paso por la Liga.

Se viene un mercado de transferencias largo, con un Mundial en medio, en el que a Joel debe pensar en el siguiente paso en su carrera.