Jeaustin Campos: "Se me quiso manchar de manera muy tendenciosa y malintencionada"

El Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) desestimó el caso de presunto racismo en el que se vio involucrado el técnico Jeaustin Campos en el Saprissa en 2023.



Este viernes, Teletica.com conversó largo y tendido con Jeaustin sobre el proceso que le tocó enfrentar.



—¿Cómo tomó esta desestimación?



Estoy muy satisfecho, creo que, de repente, temas tan delicados como estos no deberían de durar tanto tiempo. La otra vez con el anterior Comité de Ética que, a todas luces utilizó para desfavorecerme en la determinación que ellos tomaron y el castigo. Hubo muchos vicios, situaciones muy anómalas que dejaron pasar por alto y, bueno, acudimos al Comité de Alzada y, ellos vieron todas esas anomalías.



Fue un proceso totalmente desvirtuado y ahora este Comité de Ética valoró todo. Más bien, de hecho, yo estuve seis meses sin poder dirigir, en una situación que varios años después no tiene efecto de ningún tipo.



Lo más importante es que salimos de esto y gracias a Dios, siempre me mantuve incólume ante todo esto y muy firme y agradecido, no sólo con el tiempo sino con las personas que tomaron esta decisión, con todas las pruebas determinaron esto. Estoy satisfecho con eso.



—¿Qué reflexión saca de todo esto?



Yo creo que estos procesos son delicados por parte de la dirigencia, de los clubes o de las federaciones, etcétera, porque son temas muy, muy, muy delicados, que realmente tienen que llevar un protocolo, un debido proceso para ambas partes y para la satisfacción de ambas partes de llevarlo a buen puerto.



Creo que esa es la reflexión que hay que tomar, definitivamente hay que ser serios en todos estos protocolos y no dejarse llevar por otras situaciones que van más allá.



—Siente que se limpia lo que usted pasó en ese momento porque a veces uno escucha que Jeaustin no puede volver a Saprissa por tal cosa o Jeaustin no puede dirigir a la Selección por cualquier cosa, pero ya se desestimó todo...



Mirá, yo creo que para descalificar desde el punto de vista profesional, cualquiera lo puede hacer, yo siento que se está en su derecho, ahora hay redes, ahora existen programas, existen medios de comunicación que divulgan, ciertas noticias, pero que ustedes mismos hablo en general, a pesar de un periódico, de una televisora, de un programa de radio, etc.



Siempre tienen abierta una interacción con la gente, con el público y, pues, tienen todo el derecho de opinar.



Yo, personalmente, soy muy tranquilo porque sé quién soy, sé como soy como persona y la gente que está en mi círculo más cercano lo sabe, que es el que más me interesa, mis familiares, mis amigos, gente muy, muy cercana que, que eso me interesa, que sepan quién soy, cómo soy, y te lo puedo decir que yo soy buena persona, no intento hacerle daño a nadie, soy muy, muy amigo de mi gente, estoy para lo que necesiten y como profesional, la gente tendrá su manera de pensar.



Yo me mantengo tranquilo, satisfecho porque, de repente, como profesional

se me quiso manchar de una manera más bien muy discriminatoria, tendenciosa y muy malintencionada tanto para provocar durante el proceso unos vicios increíbles, unas anomalías, eh, todo para provocar una sentencia desfavorable.

El tiempo se encarga, es como el Tetris, el tiempo se encarga de encajar todas las cosas en su lugar y que por ahí los responsables en su conciencia, en su conciencia lo tendrán. Yo, gracias a Dios, sigo para adelante como siempre lo he hecho.



—¿Hay algo que se le quede por decir de este proceso ya que finalizó? ¿Algún mensaje a la afición en general o a alguien en específico?



Mirá, yo creo que no es necesario porque he escuchado a la gente, por ahí he visto algunas situaciones en redes de que han anunciado que la determinación que tomó el Comité, este, el verdadero, el nuevo Comité de Ética de la Federación, este, donde dieron la noticia y creo que es muy contundente.



Yo mas bien agradezco todo el apoyo de la gente que estuvo desde el primer minuto, para los que me apoyaron y los que ahora con esta determinación han cambiado su parecer o la mantienen, también les agradezco mucho por todo el apoyo y al final como te digo esto es fútbol, esto sigue.



Y bueno, cada quien se llevará a su consciencia, gracias a Dios yo veo por la mía y siempre la he tenido tranquila, pero hoy más que nunca la afición en general lo sabe, haya otros que no sé qué consciencia puedan tener y, lo más importante es que, bueno, seguimos adelante.



—¿Viene con nuevos proyectos?



Tenemos muchísimos, muchísimos proyectos en mente, no solo de acá en el Real España, sino que también tengo un proyecto de unas capacitaciones personales que estoy tratando de compartir mis experiencias, los conocimientos adquiridos que durante todo este tiempo he tenido y tratar de tal vez devolver un poquito al fútbol toda la experiencia, los conocimientos que he heredado y poder comunicarlo tanto futbolistas, entrenadores, sobre procesos de formación, sobre la manera de cómo llevar a un club deportivo, cuestiones en la cancha para los entrenadores, la parte táctica, manuales de entrenamiento, entonces eso me apasiona muchísimo.



Me encantaría que por ahí eso llegara a muchísima gente, que puedan tener un apoyo más de lo que por lo menos a mí me ha funcionado a través del tiempo con mentores que yo he tenido.



Es un proyecto que involucra herencias de entrenadores que he tenido, de colegas y sobre todo para poder ofrecerles y darles a todos, sobre futbolistas, entrenadores, dirigentes, pues un poco de lo que yo recibí, una retribución y eso me tiene también muy ilusionado.



—¿En qué etapa está como técnico?



Estoy en un momento muy lindo en mi etapa de entrenador, en mi etapa en el fútbol y quiero disfrutarlo al máximo y también compartiendo mis proyectos, así que nada, todo es positivo, gracias a Dios, todo ha sido una bendición de Dios, agradecerle a Dios siempre porque a pesar de todo lo que hemos vivido, pues nunca me soltó, siempre estuvo conmigo y brindándome la fuerza y la sabiduría para llevar esto y más bien con mucha ilusión por los nuevos proyectos y con el Real España, que estamos compartiendo el primer lugar y que bueno esperamos que en junio lograr ese campeonato tan anhelado por todos ya.

