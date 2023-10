Jeaustin Campos: "Lo bueno de este partido es que el árbitro será internacional"

-Yo no quiero ahondar en eso, son situaciones que pasan en el campo y tenemos que resolverlo como hombres. Son equipos que están acostumbrados en roces, a decirse cosas, lo que sí no puedo yo tal vez aceptar es que el árbitro había sido muy complaciente, hasta cierto punto alcahueteando cosas que no deben pasar. Yo con el tema de la afición en todo lado opino lo mismo, nuestra afición tiene derecho de sacar a los protagonistas, en eso no hay ningún problema. Lo bueno de este partido es que el árbitro va a ser internacional. No hay ningún tipo de situación que se arrastre a nivel nacional. Eso no digo que vaya a ser buen trabajo, eso depende de muchas cosas, pero no va a estar ese historial que lo que hacen es embotar un poco más el ambiente y hacerlo más pesado.

Jafet Soto mencionó que ahora habrá diferencia al haber un arbitraje internacional. ¿Ese es su sentir también?



-Yo estoy de acuerdo, lo dije en la conferencia, es el sentir, en la cadena internacional lo dijeron que era un partido no habitual de los equipos de esta zona centroamericana, se nota una diferencia. No voy a criticar la intensidad o si el árbitro es o no es internacional. Keylor Herrera tomó pésimas decisiones.



El mismo Jafet aseguró que esperan que se analice la jugada de Giancarlo González sobre Faerron en la que le tira un beso. ¿Qué opina al respecto?



-Por ser una persona de fútbol, esas cosas no me competen. Yo tengo que ver de qué manera puedo ganar mañana, situaciones que se pueden dar, qué perfil de jugadores necesitamos. Lo otro queda al margen para mí, son cosas que yo no puedo opinar. No me compete. Lo de nosotros se centra en el desenvolvimiento de mi equipo sobre el campo.



Deyver Vega lleva varios juegos sin aparecer, ¿Qué le falta al jugador para tener más minutos?