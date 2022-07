Jafet Soto responde a Lleida: "Si yo hubiera dicho eso estaría con el pasaporte en el aeropuerto"

Por Daniel Jiménez | 11 de julio de 2022, 17:38 PM

Jafet Soto, gerente general del Herediano, se refirió a la polémica frase de Agustín Lleida tras la consumación de un nuevo fracaso rojinegro en la disputa del título.

​​Lleida expresó: “Si esto es un fracaso, cómo será el de los otros 10 equipos que lo estaban viendo por televisión".​​

Soto conversó con Teletica.com sobre esta aseveración del gerente deportivo rojinegro.

​"Él nos está tratando como fracasados a los otros 10 clubes de Primera, indudablemente habría que ver bien en el contexto de qué es ser fracasado. En los últimos ocho años hemos ganado ocho trofeos, Alajuelense solo dos en los últimos cuatro años bajo el mando de él (Lleida)”, comentó Soto.

​​Jafet hizo alusión a los seis campeonatos nacionales que han conseguido los florenses, a la Supercopa y también a la Liga Concacaf. Mientras que los rojinegros solo tienen un cetro nacional y otro de Liga Concacaf. ​​

El administrativo rojiamarillo indicó que de los últimos 17 torneos nacionales, el Team se ha inflado el pecho en seis oportunidades, mientras los erizos de los últimos ocho, solo ha dado una vuelta olímpica.

​​“Hemos ido a 27 cuadrangulares o fases finales consecutivas. Yo no sé, en este caso creo que como algunos medios ponen las cosas... si yo hubiera dicho eso tendría que estar con el pasaporte en el aeropuerto o si un tico lo dice", añadió.

Además, en criterio del florense indicó que el punto principal radica en la inversión que realizó la Liga y la no consecución de los objetivos.

"Es que nadie cuestiona el nivel de inversión, tiene jugadores que de por sí van a estar en La Sele, Celso Borges y Bryan Ruiz son referentes, pero el nivel de inversión es grande, y el de exigencia es mucho mayor", aseguró. Y agregó: "De repente no tiene por qué fijarse en el trabajo que hacemos en frente, no tiene por qué fijarse, al final el responsable es él y tendrá que dar cuentas a una afición importante de este país".

Por si fuera poco, Jafet también refutó uno de los principales temas que ha puesto Lleida en el tapete: los títulos de liga menor.

"Se habla mucho del tema de liga menor, pero... ¿Cuándo la Liga no ha ganado, o cuando no lo han hecho Saprissa o Herediano? Nada más que eso no es garantía de que van a llegar a Primera, hay cosas que el heredianismo, saprissismo y el liguismo han ganado siempre, que son títulos o no tiene memoria en la Liga", concluyó Soto.​