Ismael Rescalvo: “Ya sentimos la necesidad de la competición porque es lo que nos gusta”

Alajuelense ya está listo para volver a la acción. Este domingo, los manudos se medirán con Herediano por la Supercopa.

El encuentro marcará el debut oficial de Ismael Rescalvo en el banquillo rojinegro.

“Ya sentimos la necesidad de la competición porque es lo que nos gusta a todos”, explicó el entrenador.

Luego de varias semanas de trabajo, Rescalvo aseguró que ya tiene una idea muy clara de quiénes serán los titulares ante los campeones del Clausura 2026.

“Ya tenemos la idea del equipo que va a salir”, afirmó.

El español tiene la misión de devolver a Alajuelense al título nacional y tiene bien definido lo que espera de sus dirigidos.

“Que seamos un equipo valiente, un equipo atrevido, un equipo con personalidad, con intención y que salgamos a ganar desde el minuto uno”, añadió.





Sobre los rojiamarillos, Rescalvo concluyó diciendo lo siguiente:

“Un rival que respetamos mucho por ser el actual campeón, que viene ya con un proceso de seis meses con el técnico, con una identidad muy marcada y un estilo muy definido”.



