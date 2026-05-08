¿Interesan Victor Manuel Vucetich o Diego Alonso en la Liga? Esto respondió Carlos Vela

En la Liga no hay problemas de dinero, la bonanza económica permite pensar en que el siguiente técnico del club puede ser de gran cartel.

Teletica.com conversó con Carlos Vela, gerente deportivo rojinegro y tocó el tema con dos nombres de pesos pesados sobre la mesa: el mexicano Víctor Manuel Vucetich y el uruguayo Diego Alonso.

—¿Qué tanto presupuesto hay para la elección del nuevo técnico?

Son temas privados, son temas confidenciales. Creo que eso es lo suficiente para buscar técnico de buen perfil, de jerarquía, en función de un perfil muy definido que ya tenemos de lo que estamos buscando.



Y bueno, en ese sentido hay que trabajar en función de ello. La liga es un club muy responsable, por eso es lo que es, porque es un club modelo a nivel económico y financiero y se toman las decisiones en función de los alcances que tenemos. Creo que en ese sentido el tema del presupuesto disponible no es factor para que no se tome una buena decisión.



—Y precisamente por eso yo le preguntaba si Diego Alonso, usted trabajó con él en Monterrey, o Víctor Manuel Vucetich, usted también trabajó con él también. ¿Son candidatos ellos? Una cosa es que sean candidatos, otra que más o menos interesen y otra que haya una negociación de por medio. Entendiendo la diferencia entre esas tres cosas: ¿Podría la Liga interesarse en un técnico como Vucetich o Diego Alonso?





No quería puntualizar en nombres propios, pero bueno, entendiendo el contexto de la pregunta, no, no son opciones, no son ambos. Tengo una extraordinaria relación con ellos, con Vucetich me tocó incluso trabajar tanto en Monterrey como en Mazatlán y con Diego Alonso. Incluso ganamos la Concachampions juntos, pero no, en este momento ambos no están siendo contemplados a nivel económico y no son posibilidades reales dentro del contexto del club.

—Cómo es su relación con otros gerentes en el fútbol de Costa Rica. A veces uno ve las aficiones muy exacerbadas, pero esto al final es fútbol. Cómo es su relación con, por ejemplo, Erick Lonis o Jafet Soto u otros gerentes deportivos de Costa Rica?

Pues es una relación cordial, una relación profesional buena. A ver, no te voy a decir que somos amigos, porque la realidad no es así, pero es una relación cordial que nos saludamos en cada, o sea, si nos topamos en los partidos o si es necesario algún mensaje de acomodo de fechas con todos. Creo que en ese sentido todos los gerentes han sido muy serios, muy profesionales y la relación es bastante respetuosa con mis nueve colegas.