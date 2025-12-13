¿Interesa Washington Ortega en Deportivo Cali? Esto responden desde Colombia

Esta semana, desde Colombia, surgió la información de un posible interés del Deportivo Cali en el portero uruguayo de Liga Deportiva Alajuelense, Washington Ortega.

Teletica.com consultó directamente a una fuente confiable en el conjunto de Cali.

“De nuestra parte no hay en este momento interés en Washington”, dijo una fuente del Deportivo Cali a este medio.

Ortega recién renovó su contrato con los manudos hasta el 2028, según indicó el club rojinegro en setiembre.



El meta llegó al país en enero de este año, tras la salida de Leonel Moreira del equipo.



La experiencia, el manejo de partido y la seguridad han sido cualidades importantes que ha mostrado Ortega en su paso por el conjunto erizo.



Desde que arribó al fútbol de Costa Rica, Ortega se adueñó del arco hasta ahora que tuvo una lesión muscular.

El guardameta se recupera de una lesión que le ha impedido jugar en los últimos partidos con el club, sin embargo, ha sido muy bien suplido por el joven Bayron Mora.



Incluso, Mora fue elegido dentro de los mejores jugadores de la Copa Centroamericana al colocarlo dentro del 11 ideal.