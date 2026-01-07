¿Interesa Jorge Álvarez en Alajuelense? Esto dijo el presidente del Olimpia

Se ha hablado mucho en los últimos días sobre si hay o no un interés de Alajuelense en el mediocampista hondureño Jorge Álvarez, jugador del Olimpia de Honduras.

En la previa de la final catracha entre el Olimpia y Marathón, Rafael Villeda, presidente de los albos, atendió a Deportes TVC quienes le consultaron sobre el tema.

"En el caso de Álvarez he tenido conversaciones con él, todavía tiene contrato vigente por más de un año", comentó a TVC.

Además, el jerarca dejó claro que tras la realización de la final ya podrán dar a conocer si saldrán jugadores del plantel.

"En lo personal no hemos recibido ninguna propuesta o algún interés, pero una vez terminado el torneo ya se podrán dar a conocer si hay posibilidad que salgan algunos jugadores", agregó.

El monarca hondureño se conocerá este miércoles a las 7 p. m. La serie marcha 2-2.