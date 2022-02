Iñaki Alonso logra un respiro, mientras Albert Rudé alimenta la duda

La lupa está bajo los técnicos españoles Iñaki Alonso y Albert Rudé.

Iñaki no ha tenido un buen inicio de temporada con Saprissa y la sombra del fracaso del semestre anterior amenaza a Rudé con Alajuelense.

El triunfo en el clásico fue apenas un respiro para el Monstruo que está en la onceava posición en la tabla.

Así es el fútbol: la S no había realizado un solo tiro directo al arco de Miguel Ajú en 90 minutos y con el agónico gol de Jaylon Hadden, Iñaki logró traerse abajo algunas rachas negativas como no ganar de visita, no triunfar en el Clausura y salir del sótano.

Eso sí, lo plasmado en el campo sigue sin convencer. Aunque el timonel sabe que su nuevo rival de turno será el exigente Pumas de México, en los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

​“Sentimos que estamos en el camino del crecimiento y la mejora. Los cómo siempre son importantes, pero cuando estás cerrando la tabla por abajo, lo importante es salir de la situación y que el equipo crezca a nivel de confianza, venza la adversidad y sea resiliente”, aseguró Iñaki.



Por su parte, a Rudé le llegó la duda más fuerte desde que está en el banquillo manudo y caer eliminado el semestre anterior.



Los cuestionamientos vienen porque su equipo pese a tener una buena planilla no carbura a la hora de la verdad.

Además, su discurso radica en un tema central de merecimientos, cuando al final, el resultado es el dicta para cuál equipo van los tres puntos.

Los manudos marchan terceros en el Clausura. Suman tres victorias y dos derrotas. En números, el equipo no vive un mal momento, pero un revés ante un Monstruo que estaba en el último lugar hace que se vuelva a poner a la palestra temas como la inexperiencia de Rudé en los banquillos.

"Vi a la Liga imponiendo condiciones, un equipo que quiere proponer, marcar, pero que termina perdiendo el partido de una forma no merecida. Duele perder así. Ha sido un balón parado, una jugada aislada“, concluyó Rudé.



