Iago Falque tuvo una serie de escándalos, según la prensa colombiana

Iago Falque no ha llegado al país y desde ya se está hablando mucho de él en el fútbol nacional.

El nuevo fichaje de Alajuelense llega con un amplio cartel en su currículum en clubes como Torino y Roma.

Su último club fue el América de Cali, donde coincidió con Alexandre Guimaraes quien fue el que lo recomendó, sin embargo, también tuvo una polémica salida, según revelan diversos medios colombianos.

Falque estuvo envuelto en varios escándalos, uno de ellos, el más grave, que está relacionado a que estuvo con la esposa de un hombre importante de Buenaventura y escapó antes de que lo encontrarán y lastimaran.

El 18 de agosto del 2023, el automóvil del futbolista recibió varios impactos de bala, aunque el español no se encontraba en ese momento, esto según publicó el propio club.

En aquel momento no se supo mayores detalles del incidente y que al final provocaron que Falque se marchara del país dando “motivos personales”.

Pero meses más tarde el periodista Jaime Dinas, de la ciudad de Cali contó que el problema fue más grave de lo que aparentaba.

“Hizo estragos en Cali, una cosa impresionante. Se metió con la señora de un hombre muy apoderado de Buenaventura y tuvo que salir corriendo. Pero tuvo que salir corriendo porque, si no, lo descabezaban y no quiero tocar en profundidad el tema”, explicó el periodista.

Otra versión que se maneja es que Falque se habría metido con la mujer de uno de sus compañeros de equipo, según el periodista Javier Fernández de RCN y WIN Sports en declaraciones brindadas este año ante un posible regreso de Falque a Cali.

"El mismo Iago Falque sabe lo que hizo. Qué deslealtad. Porque algunos se sienten más hombres haciendo lo que hizo Iago Falque. Pero, para mí, eso es falta de hombría.

"El señor Iago Falque tuvo que salir corriendo de la ciudad de Cali, porque no solamente cometió errores con sus colegas, con sus compañeros de equipo, sino con otras personas", indicó Fernández.

​Sin embargo, el futbolista dio su propia versión de su salida de Colombia en setiembre del 2023 en entrevista con el medio español “Relevo”.

“La Policía me aconsejó que no saliera de casa y cuando descartaron todas las hipótesis, investigaron y dijeron que era un robo. Después me marché de Cali por la presión de mi familia. Querían que me fuese de allí. Estuve unos días en Miami para aclararme y ver qué era lo mejor, lo que quería y lo que no. En frío, junto a mi mujer, decidimos que me volviera a España”, mencionó Falque.