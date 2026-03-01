¿Hubo molestia de Ronaldo Cisneros? Esto ocurrió en el juego ante Puntarenas

Alajuelense caía 2-0 en el entretiempo y en la transmisión de la televisora Tigo Sports anunciaron que el mexicano Ronaldo Cisneros no participó de la charla previa a la etapa complementaria.

Según comunicó el periodista José Ramírez, Cisneros salió antes del camerino y se sentó cerca de 10 minutos, lo que dedujo molestia por salir de variante para el segundo tiempo.

“A los cinco minutos de finalizado el primer tiempo, sale Ronaldo Cisneros del camerino y no se queda en la charla técnica del entretiempo.

“No se queda y se va directo a sentarse al banquillo manudo, mientras todo el resto de sus compañeros están en charla y precisamente es uno de los jugadores que va a salir”, mencionó el periodista.

Incluso, el extracto se subió a las redes sociales dando a entender una molestia de Cisneros con el cuerpo técnico, aunque más tarde fue cambiada por el hecho de que el jugador solo salió antes que sus compañeros.

¿Molestia o no? Lo cierto es que es el segundo partido consecutivo en que Cisneros sale de cambio y el técnico Óscar Ramírez opta por el otro azteca Ángel Zaldívar en su lugar.

