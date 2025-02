¿Hubo mala intención? Bryan Ruiz cuestiona accionar de Salinas tras fuerte falta sobre Pérez

Fue sin duda la jugada que marcó el partido entre Sporting FC y Alajuelense.

Al minuto 37, Yostin Salinas llegó tarde a una pelota área e impactó justo detrás de cabeza al rojinegro, Creichel Pérez, quien cayó conmocionado al césped.

El futbolista tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro médico al sufrir un trauma craneoencefálico con pérdida de conciencia al momento.

Ya en conferencia de prensa, el asistente técnico de Alajuelense, Bryan Ruiz, señaló el accionar de Salinas, recordando que en el pasado también ha sido mal intencionado.

“Creo que es una acción fuerte. El tema con la acción es que Yostin Salinas ya había hecho una acción muy parecida hace unos torneos contra Celso (Borges), me parece que es una fuerza brusca, mal intencionada y podía ser para más, lo manda prácticamente al hospital en una situación que podía ir a la acción dividida, pero no con la fuerza y la forma brusca como él fue. Al final de cuentas ojalá que no sea nada personal contra la institución porque si me parece un poco raro esas acciones”, polemizó Ruiz.