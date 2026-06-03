¿Hubo ligereza en la Liga con las sanciones a Vargas y Bran? Esto responden en Alajuelense

Las salidas de Alejandro Bran y Kenneth Vargas siguen generando bulla en Liga Deportiva Alajuelense.

Ambos futbolistas fueron separados por indisciplina la semana anterior tras conocerse que estuvieron involucrados en un altercado en un bar de la capital a altas horas de la noche. Esta fue la segunda ocasión en que ambos sufrieron sanciones, pues a finales del torneo anterior fueron relegados a entrenar con el alto rendimiento por varios días y a pagar un monto económico, pero luego fueron perdonados y terminaron el certamen.

Esta vez la Liga ya decidió separarlos y únicamente faltan los acuerdos económicos para cerrar su salida definitiva, ambos siguen entrenando diferenciado en el Centro de Alto Rendimiento.

Alajuelense salió al paso de los cuestionamientos de un sector de la afición que asegura que hubo una mano suave con las sanciones.

“Difiero un poco porque, en el sentido disciplinario, es normal que vayan creciendo las medidas. Desde alguien como padre de familia con conocidos, desde un árbitro en un partido que tal vez la primera falta hace una advertencia verbal, luego a la segunda, tercera una tarjeta amarilla, luego una tarjeta roja y así en muchos ámbitos porque al final son aspectos disciplinarios. No es usual ni es una muy buena práctica hacer la sanción más grave desde un inicio, salvo que sea algo que lo amerite ir”, mencionó el directivo León Weisntock.

Weisntock habló con los medios de comunicación durante la apertura de la nueva tienda de la Liga en Escazú.

Ahí recalcó que se está siguiendo un debido proceso con ambos futbolistas para que se dé la salida de ambos sin problema.

“La primera sanción fue dura en su medida; ahora se dio otra situación y entonces hubo una sanción mayor. También quiero rescatar la transparencia con la que la institución ha manejado estos casos. Hubo casos en que el primero en que han ventilado la medida tomada y quien lo cubre es la propia institución, y yo creo que eso es parte también de la firmeza con la que vemos este tipo de temas”, expresó el directivo.

Vargas se encuentra a préstamo con el equipo por parte del club Heart de Escocia, por lo que serán ellos los que decidan el futuro del jugador, en el caso de Bran, sí era ficha del club.

Ambos están completamente descartados por la directiva para la próxima campaña.



