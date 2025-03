¿Hay fecha para audiencia por reclamo de Alajuelense? Esto responde el TAS

El tema del Mundial de Clubes tiene al mundo del fútbol con mucha expectativa y por supuesto que a la Liga Deportiva Alajuelense y a sus aficionados, también.

Teletica.com envió una serie de consultas al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), mismas que fueron contestadas.

Desde el TAS revelan cómo marcha el caso y en qué etapa está el reclamo de Alajuelense.

"Los procedimientos del TAS, mientras estén en curso, son confidenciales. Las partes en este caso están intercambiando comunicaciones. Después de esto, se programará una audiencia y la fecha se agregará a nuestra Lista de Audiencias", indicaron desde el Tribunal.

El TAS hizo referencia a que en su sitio web se pueden "leer sobre las etapas de nuestros procedimientos judiciales".

También hicieron hincapié en que "en cuenta que cualquier documentación legal presentada por las partes en el TAS nunca es hecha pública por el Tribunal".

¿Alajuelense en el Mundial de Clubes? Cuatro escenarios y una buena noticia rojinegra



Desde finales de la semana anterior ha habido mucho revuelo y difusión de noticias falsas sobre el Mundial de Clubes. A este lunes 24 de marzo existen al menos cuatro escenarios posibles, uno de ellos pone a soñar a Liga Deportiva Alajuelense.



Con el reglamento del Mundial de Clubes en mano, en Teletica.com hacemos un análisis de las posibles interpretaciones de la FIFA. Claro está, estas interpretaciones son válidas mientras el ente no se saque “un conejo de la manga”.



La FIFA excluyó al León de la competición por un tema de multipropiedad del Grupo Pachuca y, en el comunicado de prensa, informó que la decisión sobre quién ocupará su lugar se dará a conocer "en su debido tiempo".



Primer escenario.



El primer escenario podría ser que el TAS falle a favor del club León de México y lo vuelva a incluir en la competición. Entre los alegatos, el León afirma que la prohibición por multipropiedad fue incluida en el reglamento tiempo después de que ellos ya habían ganado la clasificación en la cancha.



En el equipo escarlata afirman que tomaron todas las precauciones sobre este tema, tal y como lo hacen otros clubes en multipropiedad en otras competencias; como por ejemplo el City Football Group.



Segundo escenario.



Aquí está la buena noticia para la Liga. Los rojinegros sí pueden aspirar a un puesto para el Mundial a través del artículo 11.5, el cual habla sobre el límite de dos clubes por país para los clubes clasificados por confederación.



Si la FIFA interpreta este artículo de forma estricta, la Liga sí podría ocupar el puesto del León de México, debido a que ya hay dos equipos de Estados Unidos (Seattle Sounders e Inter de Miami) y dos de México (Monterrey y Pachuca). Y los rojinegros son el primer club no mexicano ni estadounidense en el ranking de clubes de la FIFA.



Tercer escenario.



El tercer escenario es que vaya un club de la MLS a través del artículo 11.1. En este caso, la FIFA deberá interpretar que el Inter de Miami no es un club clasificado por confederación, sino un anfitrión, una cortesía con el país organizador que no debería castigar la posibilidad de que otro club de la MLS busque su clasificación por las vías ordinarias establecidas en el reglamento. Por ende, la MLS solo tendría, de momento, un club clasificado (Seattle Sounders).



Acá entra la interpretación del Philadelphia Union, primer club estadounidense en el ranking de la FIFA.



Cuarto escenario.



Un club mexicano vía artículo 10.4. Este punto le otorgaría una clasificación casi discrecional a FIFA. Si se descalifica a un equipo por multipropiedad, se debe tomar en cuenta el ranking de clubes de la FIFA (no el de Concacaf) y el cupo correspondiente a la confederación o federación miembro a la que esté afiliado el club.



Este término del “cupo correspondiente a la confederación o federación miembro” es aplicable a la Concacaf o a la Federación Mexicana de Fútbol y no se menciona en ningún otro artículo. Es aquí donde en México pueden aducir que, al tener tres campeones (Monterrey, Pachuca y León), tienen derecho a tres puestos en el Mundial de Clubes. Eso sí, todo esto requiere una interpretación rebuscada del artículo del límite de clubes por país.



La interpretación rebuscada del límite es la siguiente: pueden participar más de dos clubes por país si tiene más de dos campeones (México cumple este supuesto) y que el artículo no indica explícitamente que los equipos que asistan por dicha nación tengan que ser los campeones; el artículo solamente indica que si un país tiene un número X de campeones, puede tener un número X de equipos participantes.



FIFA podría, entonces, reconocer a México una cuota de tres plazas por tener tres campeones. Al tratarse de una situación no regulada e inédita (la descalificación de un campeón y la decisión sobre su reemplazo) y al ser el Club América el equipo con mejor ranking entre los no clasificados (con todos los intereses comerciales que el club más grande de México representa), no sería sorpresa si FIFA se acabara amparando en interpretaciones rebuscadas -pero posibles a la luz del reglamento- para clasificar a un club que contribuya al éxito financiero del torneo.