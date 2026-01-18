¿Hay "campeonitis" en la Liga? Esto dice Óscar Ramírez

¿Alajuelense padece del virus del “campeonitis”?

Esta es una de las preguntas que ya rondan sobre la Liga tras sumar su segundo empate en dos fechas.

El técnico Óscar Ramírez desmintió por completo esta teoría y más bien le achaca la dificultad en el arranque a la falta de ritmo, pues casi no tuvieron espacio para el descanso.

“Creo que esto de los arranques ya deberían de tenerlo claro, que nosotros en el poco espacio para recuperarnos de un torneo a otro es difícil.

“A los equipos campeones les cuesta el arranque y acá no hay “campeonitis”, es un tema de querer agarrar el nivel”, aseveró con contundencia.

Otro de los temas que molestó al Machillo fue el arbitraje, del cual no quiso hablar mucho al respecto.

“Del arbitraje no quiero hablar. Creo que ustedes como prensa deberían valorar muchas cosas.

“Creo que es un tema, en el otro día, no hubo casi nadie que entrara en camilla y dieron 13 minutos, hoy 11. Es ahí donde uno dice ¿en qué se basa? Uno no entiende. Pero es algo mínimo, pero si quieren el juego más rápido, lo queremos dinámico y eso hay que analizarlo”, mencionó el Machillo.

Ya sobre el partido, Ramírez destacó que "nos faltó contundencia. Pérez Zeledón hizo un buen trabajo, no regaló espacios".

Además, destacó el trabajo de los futbolistas jóvenes.

“Hoy terminamos el partido con un promedio de edad bajo, estamos construyendo una base, quedó contento con la actuación de los jóvenes”, concluyó.







