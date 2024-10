¿Hay alguna enseñanza para la Liga de lo sucedido con Saprissa? Guimaraes responde

El técnico de Alajuelense, Alexandre Guimaraes, respondió si hay alguna enseñanza de la eliminación de Saprissa en Copa Centroamericana, en la previa del juego de vuelta de los cuartos de final ante Comunicaciones de Guatemala.

El compromiso será este jueves a las 8 p. m. y el marcador global de la serie marcha 1-2 a favor de los rojinegros.

Juego ante Comunicaciones: Cuando hay un equipo de otro país que logra clasificar, el otro no quiere quedar atrás. Sabemos la calidad del rival, cuando nos hemos enfrentado han sido juegos muy parejos. Nosotros después del partido del domingo hemos tomado todas las precauciones físicas, para tratar de seguir intentando plasmar el juego que queremos hacer, sin despistarnos para nada. Es un juego que nosotros queremos sacar adelante, para pensar en lo siguiente.

Remontadas de la Liga: Poner mucha más atención en los pequeños detalles, que a veces nos hace caer en baches que los rivales han aprovechado. Nuestra intención es ir por el partido desde el inicio, estar bien parados, para que no haya este tipo de situaciones que nos ha pasado contra ellos.

Once titular: Nos falta la sesión de hoy en la tarde para verificar quienes están al 100%. Es un partido muy importante porque nos puede dar la posibilidad de clasificar a una semifinal, de estar en la Concachampions del otro año. Obviamente, conversaremos con los futbolistas que están más trajineados y tomaremos una decisión, pero van a entrar los que están al 100%

Enseñanza de la eliminación de Saprissa: Desde que terminó el partido allá en Guatemala, somos muy claros que faltan 90 minutos y estoy seguro de que los jugadores van a entrar a buscar el partido para clasificar.

Copa Centroamericana: Me encanta, me gusta mucho, tenía mucho tiempo de no estar involucrado viendo los equipos centroamericanos, que algunos son base para sus selecciones. Constatar el buen trabajo en estos equipos es muy bueno. Para mí ha sido increíble ver dónde estamos en términos del fútbol local porque está clarísimo que nosotros como profesionales podemos estar atentos, pero en lo que más nos interesa es ver que la Liga viene teniendo un comportamiento de juego muy bueno.