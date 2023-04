¿Hay ADN en Alajuelense? Esto dicen algunas de sus exfiguras

Por Daniel Jiménez | 18 de abril de 2023, 10:36 AM

En las últimas semanas, y tras fallar en compromisos claves de la temporada, sale a relucir el debate: ¿Hay ADN liguista en la actual planilla de Alajuelense?

En Teletica.com le consultamos a exfiguras de la institución y dieron su parecer.

Mauricio Montero, Pablo Izaguirre, Carlos Hernández y Luis Diego Arnáez respondieron a esta pregunta.

Chunche Montero



Yo creo que no hay, prácticamente son contados con la mano y sobran, el único sería Giancarlo González, que jugó mucho tiempo y se fue afuera y luego regresó y los otros serían los chiquillos que van para arriba como Carlos Mora, Josimar Alcocer y Doryan Rodríguez, que llevan ese sello de ser liguista de corazón.



Yo creo que es importante tenerlo porque eso se lleva al terreno de juego. Cuando nosotros estábamos ahí, nosotros una semana antes o 15 días antes de un clásico, siendo chiquillos de 8 años, de 14,15,16 o 17 años, nosotros les decíamos, vamos a ganar, que viene el clásico y hay que vencer, uno lo ha vivido y desde ahí se empieza a inculcar ese ADN, ese pundonor para enfrentar ese tipo de partidos y se enseña desde niños.



En los últimos años, el equipo está lleno de jugadores de otros lados, de otros equipos que sí... como el caso de Celso Borges es un profesional y él viene por él, viene a demostrar que es un buen jugador, si estuviera con Herediano o Cartaginés haría lo mismo, él es ganador, todo lo quiere ganar y eso es natural, pero no todos lo tienen y eso hace mucha falta en la institución, hay veces que se tiene que dejar que se vea bonito y lo que importa es ganar y eso se lleva adentro del corazón y hay muy poca gente lo tiene.



Pablo Izaguirre



A veces es un poquito difícil hablar del tema porque nosotros pertenecíamos a otras épocas, en los 80 o 90, los jugadores tenían mucha propiedad y sentimiento, los tiempos han cambiado mucho. Los jugadores sí juegan, sienten, pero ahora es una época de redes sociales. Más que nada se habla de eso en la Liga por el tema de llegar a finales y perderlas y los partidos importantes no ganarlos, eso te va marcando, la gente está acostumbrada a verlo y que ahora no se le está dando, es lo que se siente la afición.

Yo siento que hay que ver cómo está el camerino, qué referencia tienen los líderes ante el grupo, yo puedo ser líder, pero si no transmito nada... hay que ver hacia dentro del liderazgo. Por ejemplo, en la época mía, cuando el equipo por circunstancias no andaba bien, a mí me hablaba, Mauricio Solís, Javier Delgado, Wílmer López, Luis Antonio Marín y yo me iba ocupado preocupado y ocupado porque me hablaban siete u ocho referentes. Si estos referentes le hablan hay que ver cómo se van para la casa, si se van preocupados o no les importa, hay que ver qué referencia tienen los actuales referentes sobre el grupo.

Zorro Hernández



Ahorita de ADN rojinegro solo hay uno, dos o tres si no me equivoco, que son Pipo González, Carlos Mora y Jossimar Alcocer que viene por ahí, pero de ahí en adelante esa identidad, ese ADN rojinegro de momento no hay.

Yo voy más allá, eso a que usted se lo pueden inculcar a los jugadores y hoy no están trabajando en eso, en los jugadores que llegan, que se maten por la camiseta, que están en un club grande, no veo que los jugadores sientan eso de querer pelear más por la camiseta rojinegra, no estoy diciendo que no lo hagan, pero que se entreguen más y se vea que quieran darle títulos.

Luis Diego Arnáez



Los tiempos han cambiado muchísimo, los jugadores no permanecen mucho tiempo en las instituciones y eso conlleva que no se identifiquen con los colores, con la organización, con la estructura, por el poco tiempo que están.

Antes no había tantos cambios y un grupo grande pertenecía mucho tiempo haciendo identidad, ADN, identidad y compromiso con la institución y aficionado, los tiempos han cambiado, es difícil saber si existe o no, es muy difícil que exista si se pertenece dos años, es muy poco tiempo para tener identidad y compromiso más allá de lo normal, pero son los tiempos.

No se puede culpar al jugador si le sale una oferta de un club del extranjero. Ese ADN o esa identidad con la institución no existe, no con el equipo, sino con la junta directiva, aficionados, cuerpo técnico, colores, estadio, esa identidad con todos los emblemas de la institución ahora es muy duro que se dé por la poca.