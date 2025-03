Hacienda abre "investigación preliminar" tras denuncia de esposa de Celso Borges

Al tema sobre el divorcio de Celso Borges, capitán de Alajuelense, se le suma una "investigación preliminar" de parte de la Dirección General de Tributación.

El pasado viernes La Teja reveló que en la denuncia presentada por la esposa de Celso, de apellido Peralta, se extrae lo siguiente:

“El demandado es jugador titular de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, con la que devenga un salario de más de XX millones mensuales, sin embargo, el demandado altera su declaración sobre la renta ante el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social, donde declaran un salario de más o menos xx millones de colones mensuales. Además de ocultar contratos de premios y bonificaciones recibidos”.

Ante esto, en Teletica.com se le realizó la consulta al Ministerio de Hacienda y este lunes se obtuvo la respuesta suministrada por el Mario Ramos, director general de Tributación.

"Esta Dirección ha sido informada mediante notas periodísticas, de la denuncia presentada por la señora Peralta Saiz, en la que, presuntamente, se indica una posible irregularidad fiscal derivada de una declaración inexacta. Al respecto, realizaremos una investigación preliminar, con el fin de determinar si dicha denuncia tiene mérito suficiente para la apertura de alguna actuación de control tributario sobre el señor Borges Mora o sobre la Liga Deportiva Alajuelense", indicó Ramos.

Ante esta información de Hacienda, Teletica.com le pidió una reacción a la Liga Deportiva Alajuelense.

“En Liga Deportiva Alajuelense, operamos con total transparencia y apego a la legalidad. Nuestros estados financieros son auditados y presentados anualmente a nuestros miles de asociadas y asociados, garantizando un ejercicio claro y responsable de nuestras finanzas”, citaron en el club por medio de su departamento de prensa.



Y agrega: “Nos ponemos a las órdenes de cualquier autoridad competente para brindar la información que se requiera, como siempre lo hemos hecho”.



Por su parte, del Bufete Alta Batalla, representación legal de Borges, negó "categóricamente que exista algún tipo de evasión", según enfatizó el abogado Roger Guevara.

"Negar categóricamente que exista algún tipo de evasión y así quedará confirmado si Hacienda decide hacer algún tipo de revisión, tanto la parte financiera, contable y legal de Celso estamos muy tranquilos porque él ha cumplido con todas sus obligaciones como corresponde", dijo Guevara.

Además, Guevara señaló que "desde que Celso regresó al país, Alajuelense ha sido su único patrono y todo se reporta el 100% a la seguridad social, es algo fácil de demostrar y es importante resaltar que Celso ha declarado todo lo que corresponde de acuerdo con el sistema tributario costarricense, considerando que la mayor parte de su carrera la ha realizado afuera del país".

"Cualquier insinuación en sentido es falso, nosotros encantados de transparentar ante las autoridades lo que se requiera", añadió Guevara.

La denuncia

Desde el pasado viernes se conoce que Celso y Alexandre Guimaraes fueron denunciados por la esposa del futbolista. La denuncia se interpuso en el Juzgado de Pensiones contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar de Pavas.



Este medio contactó a los abogados de ambas partes para conocer sus versiones.



"Es importante aclarar que no se trata de una violencia doméstica física, sino una violencia psicológica y patrimonial. La denuncia ya está interpuesta y ya se fijaron las medidas cautelares, se fijó que no acercarse al piso 14 de donde ella vive y no tratar de quitarle los perros ni nada por el estilo, porque son la compañía de ella, ella es de nacionalidad española y vive sola, no tiene familia aquí", comentó Hugo Navas, abogado de la parte denunciante.



Navas indicó que entre las medidas que dictó el juez está una pensión provisional de ₡1.800.000.



Sobre el caso específico de Alexandre, Navas explicó que “ellos son la familia de ella desde hace siete años, uno no puede, a una persona que está sola en este país, quitarle el habla, presionarla que vaya para España, las cosas no son así”.



Demanda contestada



Por su parte, Roger Guevara, abogado del Bufete Alta Batalla, explicó que tanto Celso como Alexandre ya ellos fueron notificados y que ya se realizó la respuesta formal.



“Ya hicimos la respuesta formal, presentamos pruebas de descargo y solicitamos audiencia para que, escuchando las dos partes, el juez tome la decisión de si mantiene o levanta las medidas que dio”, afirmó Guevara.



Guevara fue enfático al manifestar que tanto Celso como Alexandre rechazan contundentemente los cargos.



“Los rechazan, a nosotros nos sorprende porque veníamos negociando desde hace dos meses, esto es algo estrictamente patrimonial de dos personas que decidieron dejar esto a los abogados. Incluso, el día previo a la denuncia hay mensajes entre los abogados. Esta no es la vía”, añadió Guevara.



Además, la Fiscalía Adjunta de Género informó que, el jueves anterior, recibió un testimonio de piezas del Juzgado contra la Violencia Doméstica.

El caso corresponde al expediente 25-000277-0672-VD, el cual será remitido a la Plataforma Integradas de Servicios a la Atención de la Víctima, sede Pavas.