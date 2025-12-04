¿Habrá tricampeonato? Siga aquí la final entre Xelajú y Alajuelense

La gran final de Copa Centroamericana entre Alajuelense y Xelajú será este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Cementos Progreso.

La serie marcha 1-1 en el marcador global tras lo sucedido en el estadio Alejandro Morera Soto.

La Liga está en Guatemala y podría alzar en suelo chapín el tricampeonato en Copa Centroamericana.

Disfrute del encuentro en transmisión en vivo por Teletica Radio en el siguiente enlace: https://www.teleticaradio.com/



