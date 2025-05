¿Habrá resolución de caso del Mundial de Clubes este martes? Esto dice el TAS

Luego de que este lunes concluyeran las tres audiencias de Grupo Pachuca ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Suiza el veredicto se espera para este martes.

"Esperamos hacer un anuncio mañana", respondió el TAS ante consulta de Teletica.com.

Acá hay distintos escenarios. El primero que el TAS informe sobre el caso de León y también el de Alajuelense, y así aclarar todas las dudas de cara al Mundial de Clubes. El segundo radica en que el TAS informe, exclusivamente, su fallo, el caso de León, y aún no lo que resolvió sobre Alajuelense.

Hay que recordar que las audiencias de este lunes de Grupo Pachuca ante el TAS se realizaron con un proceso acelerado, mientras que el caso de Alajuelense vs. León, Pachuca y FIFA, no.

“La apelación de Alajuelense se presentó antes que las demás y sigue un calendario diferente. Este procedimiento no se agilizó (a falta de acuerdo entre las partes), a diferencia de las apelaciones de León y Pachuca”, había respondido el TAS ante consulta de este medio.



Es decir, las partes (León, Pachuca y FIFA) no estuvieron de acuerdo con la Liga en realizar un proceso agilizado.



La audiencia en el caso Alajuelense vs. León, Pachuca y FIFA tuvo su audiencia en el TAS en Madrid, España, el pasado 23 de abril.

Teletica.com consultó ante el TAS por el nombre y nacionalidad de los árbitros en ambos casos, pero los darán a conocer en el fallo.



"Mientras el panel delibera, el TAS no proporcionará los nombres de los tres árbitros de este caso. Los nombres se mencionarán en el comunicado de prensa que anuncie la decisión final", informó el TAS a este medio.

Sin embargo, este lunes, el periodista mexicano Ignacio Suárez, Roberto Moreno, dio a conocer que el paraguayo Roberto Moreno es el árbitro TAS que tiene a cargo las carpetas que involucran al León, Pachuca, Alajuelense y la FIFA sobre el Mundial de Clubes.

Posible repechaje entre LAFC y el América.

El periodista de TV Azteca, el mexicano David Medrano, informó en su canal de Youtube, que "gente muy cercana a FIFA le ha mandado un cambio de velocidad a LAFC y al América como una advertencia de silencio, si a ustedes les preguntan no saben nada".



"Prepárense, 21 o 28 de mayo es la fecha tentativa para el partido que tendrían que jugar América y LAFC en el SoFi Stadium, pero callados, si les preguntan no sabe nada. ¿Por qué 21 o 28 porque tienen que esperar el fallo del TAS y tienen que esperar la participación de América en la liguilla, si América llega a la final, ese partido de repechaje tendría que jugarse el 28?", dijo Medrano.



Esta información coincide con lo que comunicó el periodista de ESPN, Johan Sutcliffe, quien dijo que este posible repechaje se jugaría entre el 15 y 30 de mayo.



El reconocido comunicador mexicano afirmó que el partido se jugará en un estadio superior a los 50.000 aficionados.



Sutcliffe fue el periodista que dio a conocer la expulsión de León del Mundial de Clubes, antes de que se hiciera oficial.



La semana anterior, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, reconfirmó que no toma a Alajuelense en cuenta para el Mundial de Clubes.



Incluso, volvió a referirse a la idea de realizar un repechaje entre LAFC de EE.UU. y el América de México para suplir al León, algo que el propio ente del fútbol mundial ya le había indicado a Teletica.com.



“El caso de León va a ser decidido por el TAS, el 5 o 6 de mayo, entonces en un par de semanas vamos a tener la decisión final y definitiva del TAS que por supuesto vamos a respetar. Lo que se está mirando es si el TAS confirma decisión del Comité de Apelación de la FIFA, es jugar un partido play-off entre el LAFC, club que perdió la final de Concachampions contra León, y el siguiente equipo en el ranking que es el América”, dijo Infantino en Estados Unidos.



El pasado 13 de marzo, Teletica.com publicó la respuesta directa de FIFA.



Esta fue su respuesta:



“La FIFA confirma que está considerando un partido de repesca entre el LAFC y el Club América por el derecho a participar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, en sustitución del Club León, tras la decisión de la Comisión de Apelación de la FIFA.



El LAFC participaría como subcampeón, tras el Club León, en la Liga de Campeones de la Concacaf 2023, a través de la cual el Club León se clasificó. El Club América participaría como el equipo mejor clasificado en el ranking de confederaciones de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, mediante el cual también se determina la clasificación.



El ganador de la repesca clasificaría a menos que los procedimientos legales dictaminen lo contrario".