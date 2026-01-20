Liga Deportiva Alajuelense
¡Habilitado! Alajuelense ya puede utilizar a Ángel Zaldívar
El delantero mexicano podrá debutar con la Liga.
Liga Deportiva Alajuelense informó que el delantero mexicano Ángel Zaldívar quedó habilitado.
El artillero azteca ya cuenta con su permiso de trabajo y puede debutar este miércoles a las 8 p. m. ante Cartaginés en el Fello Meza.
Zaldívar es conocido como El Ingeniero del Gol y será compañero de ataque del también mexicano Ronaldo Cisneros.
Ángel es uno de los refuerzos del campeón nacional junto a Kenneth Vargas y a José Alvarado.
Los manudos han firmado dos empates en lo que va del certamen. El primero 2-2 frente a Liberia y el segundo 1-1 ante Pérez Zeledón.