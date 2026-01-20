¡Habilitado! Alajuelense ya puede utilizar a Ángel Zaldívar

Liga Deportiva Alajuelense informó que el delantero mexicano Ángel Zaldívar quedó habilitado.



El artillero azteca ya cuenta con su permiso de trabajo y puede debutar este miércoles a las 8 p. m. ante Cartaginés en el Fello Meza.

Zaldívar es conocido como El Ingeniero del Gol y será compañero de ataque del también mexicano Ronaldo Cisneros.

Ángel es uno de los refuerzos del campeón nacional junto a Kenneth Vargas y a José Alvarado.

Los manudos han firmado dos empates en lo que va del certamen. El primero 2-2 frente a Liberia y el segundo 1-1 ante Pérez Zeledón.