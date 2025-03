Hablar de Joel Campbell es sinónimo de un jugador que levanta pasiones, por La Sele, por Saprissa y por la Liga. Su fichaje bomba con la Liga fue el 8 de junio de 2023 y ahí se convirtió en un futbolista que no regresó a la que siempre dijo ser su casa, el Saprissa, y se marchó a la acera del frente: a defender los colores rojinegros.

Desde su arribo al fútbol tico ha dado de qué hablar. Incluso, se marchó unos meses al Goianiense de Brasil, pero está de vuelta.

Poco a poco comienza a tomar ritmo de juego, pero: ¿Ha rendido Joel Campbell con la Liga? Primero veamos sus números:

Sus números como manudo:

Torneo de Apertura 2023:

Partidos: 19

Minutos: 1.269

Goles: 5

Torneo de Clausura 2024:

Partidos: 25



Minutos: 1.806



Goles: 8



Torneo de Clausura 2025:



Partidos: 6



Minutos: 180



Goles: 1

Opiniones

Teletica.com conversó con Pablo Izaguirre y con Carlos Hernández sobre la puesta en escena de Joel como manudo.

Pablo Izaguirre comentó que actualmente puede estar en la baca por un tema de competencia.

"Juegan Canhoto y ahora Lucumí, está Creichel Pérez y Diego Campos, a pesar de que no está en su mejor momento. Hay que ver cómo está Joel, en su aspecto anímico, cómo está futbolísticamente, todo influye. No nos olvidemos de que sigue siendo un jugador importante, hay que ver si Guimaraes da la sorpresa y lo pone de titular. Siempre uno confía y va a esperar la mejor versión de Joel para lo que viene", comentó Izaguirre.

El argentino enfatizó que Joel tofavía tiene "mucho nivel para dar".

"Para mí estamos claro que Joel todavía no está al nivel que nos tiene acostumbrados, lo que ha hecho en la Selección aún no está en su nivel, hay que ver cuáles son los factores que no lo dejan. Siempre con la expectativa de que llegue a su rendimiento porque es un gran jugador y tiene mucho para dar. Esperemos que pronto lo haga", concluyó.

Por su parte, Hernández indicó que "yo no sé si ha llenado la expectativa o no, a mí me parece que cuando él estuvo en la Liga no lo hizo mal, pero creo que esa lesión que tenía en la espalda le afectó, el tema en Brasil le pudo afectar un poco. Es un jugador muy importante, si está en su mejor momento le puede aportar mucho. El tema es volverlo a poner a punto a que esté".

"Las buenas presentaciones con la Selección Nacional fue lo que Joel le vendió al público costarricense, sus actuaciones, cuando se echaba a la Selección al hombro, cuando cambiaba un partido que estaba trabado, él lo cambiaba con su forma de jugar y eso espera el aficionado, creo que todavía puede hacer esas cosas que algún momento hizo, todavía lo puede hacer. Es un gran jugador", agregó.