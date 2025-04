Guimaraes sobre Mundial de Clubes: “Esperemos a ver qué va a pasar”

El técnico de Alajuelense, Alexandre Guimaraes, se refirió a la comunicación de FIFA sobre la posibilidad de un repechaje entre LAFC y América para ir al Mundial de Clubes, esto tras la expulsión del León de México.

Además, analizó el triunfo 1-2 ante Pérez Zeledón en el Valle de El General.

Aquí sus declaraciones más destacadas:

Mundial de Clubes: La información que me llega a mí directa con la directiva no me ha llegado esa información (del repechaje) ni puedo opinar de algo que no me han dicho. Esperemos a ver qué va a pasar.

Liderato: Fue una victoria bastante merecida en la cancha, muy trabajada. Sabíamos que era un juego importantísimo que había que ganar acá, que no es una cancha fácil. Nos vamos para la casa sabiendo que vamos a tener otro juego bastante difícil ante Santos.

Jonathan Moya: Nos sirve mucho, Jonathan es un futbolista muy importante en el plantel, como cualquier 9, su confianza aumenta si mete goles. Aparte del gol hizo un partido fantástico.

Ausencias de Joel Campbell y Diego Campos: Aquí voy a usar una situación que generalmente uso. Yo vine a hablar del fútbol de futbolista que traje a Pérez Zeledón, no de los que se quedaron en San José. Hablo de los jugadores que están acá.

Juliano Fontana: ¿Ya lo han expulsado otras veces? Juliano no ha tenido ninguna tarjeta roja, ni el torneo pasado a no ser que yo no haya visto otros partidos. No ha tenido ninguna tarjeta roja. Juliano es mi hombre de confianza, lo que él me diga, yo se lo voy a creer.