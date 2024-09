Guimaraes sobre Copa Centroamericana: "Le estamos dando mucha atención a este torneo"

El técnico de Alajuelense, Alexandre Guimaraes, analizó el escenario al que su equipo se enfrentará, este jueves a las 8 p. m., ante el Comunicaciones de Guatemala.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Guimaraes:

Cancha: La cancha está bien, tiene buenas medidas, al no haber llovido está perfecta. Esperemos que mañana el clima también nos trate bien y podamos jugar en una buena cancha.



Copa Centroamericana: Trabajo, yo puedo hablar de lo que hemos intentado hacer en este torneo, sabiendo que nuestra prioridad es hacer todo para ganar el torneo nacional, pero estamos dando mucha atención a este torneo. Creo firmemente que es un torneo que los equipos centroamericanos necesitan para crecer y ver en qué nivel están, para que los futbolistas se midan en relación con lo que hay en el área. A mí siempre me ha gustado y ha tenido diversos nombres a través del tiempo.



Comunicaciones: Nos medimos ante un gran equipo, ya lo hemos enfrentado. Toca jugar muy bien para poder sacar un resultado positivo y cerrar la serie el próximo jueves y buscar la semifinal.



Gol de visitante: Es un hecho que nosotros lo sabíamos y siempre ha sido nuestra intención, creo que en todos los partidos, excepto uno, no hemos anotado. Buscaremos lograr sacar el partido adelante y al mismo tiempo sabiendo que logrando hacer anotaciones es algo muy bueno para nosotros.



Alajuelense: Nosotros hemos traído al grupo de futbolistas disponibles, los que han estado saliendo, recuperándose de lesiones, obviamente, siendo el partido que es, nos interesa traer a los disponibles. Tengo a disposición gran parte del grupo principal que ha jugado este tipo de partidos sabiendo lo que significa el rival.



Celso Borges: Es una relación muy cercana y profesional. Él sabe muy bien lo que significa ser capitán de la Liga Deportiva Alajuelense, yo más bien vengo llegando al equipo. Está teniendo una temporada magnífica, él está al mejor nivel que puede estar.



Buen momento de la Liga: Hemos tenido una primera vuelta del campeonato local y también una primera fase de Copa Centroamericana proponiendo independientemente de dónde vayamos a jugar. Mañana, vuelvo a insistir, intentaremos hacer nuestro juego para intentar sacar una ventaja. Cuando un equipo está convencido de lo que hace también, las situaciones de balón parado son muy importantes. El equipo en eso ha venido mejorando mucho.



El rival: En el juego que jugamos en Costa Rica, ellos fueron muy valientes. Luego cambiaron un poco por el volumen de juego nuestro de locales. Es un equipo que maneja bien los diferentes tiempos del partido.