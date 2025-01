Guimaraes sin tapujos: "Yo estoy golpeado, pero intacto"

El técnico de Alajuelense, Alexandre Guimaraes, se mostró sin tapujos en el Media Day de Unafut, realizado en el Parque Diversiones.

Guimaraes explicó su punto de vista sobre cómo está su presente en la Liga, la salida de Leonel Moreira y el presente de Joel Campbell.

"Yo estoy golpeado, pero intacto", con esa frase resumió todo que ha pasado en la Liga rescientemente.

—¿Qué análisis hace de lo sucedido en la Gran Final con los hechos de violencia y también en la parte deportiva?



Con respecto a lo que pasó posterior al juego, ya lo han comentado muy bien nuestro dirigente, el señor Thomas Guardia, así que acuerdo totalmente sus palabras.



Con lo deportivo, obviamente no fue para lo que trabajamos. Tuvimos un semestre espectacular, infelizmente no le pudimos dar esa alegría a la afición.



—¿Por dónde pasa el análisis de la serie ante Herediano, en la fase regular daba la impresión de ver una Liga muy sólida y en la final fue lo contrario?



Discrepo, sobre todo en los dos partidos finales fue una serie final muy reñida, lo que marcó la diferencia fue un gol. Cuando eso sucede es que las fuerzas son muy equiparadas.

—¿Qué opina del VAR?

Me parece que la introducción fue muy acertada, ya me ha tocado vivir eso en otras ligas donde he participado. Siempre hay un tiempo de adaptación, pero las felicitaciones del caso a la Unafut y a la gente del arbitraje por la implementación.

—¿Le toma por sorpresa la salida de Leo Moreira?

No me toma por sorpresa porque estructuralmente, el club, tenía que ir pensando en un portero que le pudiera más longevidad a la posición, se movió, se movió rápido Javier Santamaría y muy bien, y ahora tiene un portero que le puede dar esa longevidad en la portería, que es una posición que en la de cualquier equipo es indispensable y es un jugador que debe dar toda la seguridad a todo el mundo.

—¿Cómo está usted, la presión va a ser más?



Yo estoy intacto. Golpeado, pero intacto. Así estamos todos. Sabemos que es fútbol y que era una posibilidad que infelizmente se dio, pero que a mi criterio, por lo menos, hemos hecho las reuniones necesarias para ver cómo hacemos el equipo más competitivo y lograr en este semestre lograr conseguir el objetivo que es ser campeón nacional.



—¿Qué opina de las finales perdidas?



Yo creo que principalmente el mensaje que nos queda en esta serie fue cómo jugar los primeros partidos. El equipo consiguió ser el primer lugar, cerramos bien en casa, hicimos un partido fantástico, pero con un margen de error muy pequeño, producto del resultado del primer partido en esa serie.



—¿Qué mensaje le envía a la afición?



El mensaje que le doy es que hicimos absolutamente todo para lograr el torneo y no se pudo. Asumimos la responsabilidad, pero estén claros que nada nos va a hacer claudicar para buscar el campeonato.



—¿Cómo analiza los partidos que tendrán que jugar lejos del Morera Soto?



Tenemos un récord muy bueno en el Morera Soto y en el Estadio Nacional. Vamos a estar quizás mas lejos de la afición, pero eso no impide que los que quieran ir, vayan a ver el equipo y sigan haciendo lo que siempre han hecho que es apoyar.



—¿Cuál es su posición sobre Joel Campbell?



Oficialmente no tengo ningún comunicado oficial ni de junta directiva, presidente ni gerente deportivo. No puedo hablar al respecto.



—¿Quién ficha en Alajuelense: Javier Santamaría o Alexandre Guimaraes?



Qué dicha que los jugadores vienen porque yo estoy. Eso habla muy bien de lo que representa para los jugadores estar bajo nuestro comando, para mí es fantástico que los futbolistas también deben jugar para el entrenador y acabo de decir la palabra, yo soy el entrenador.



Me llevo excelentemente bien con el director deportivo Javier Santamaría, quien ha hecho una labor tremenda una vez terminado el torneo para conseguir los refuerzos hasta ahora.



Acá hay jerarquías, junta directiva, presidente, director deportivo y después estoy yo. Obviamente, a mí se me consulta todo lo de la parte deportiva y así tiene que ser, si no se hubieran traído otro tipo de entrenador.



Hay una confianza mutua entre la junta directiva, presidente, director deportiva y yo de mi criterio.



—¿Qué opina de la salida de Leonel Moreira?



Ya me expresé sobre esa salida.



—¿Vendrán más refuerzos?



La fecha límite no ha terminado. Hay opción todavía, hemos estado conversando con la dirección deportiva. Si se puede hacer, bueno, si no nos quedamos con lo que hay y estamos contentos.



—¿Habrá más salidas?



La planilla prácticamente, lo dije hace un rato, hemos hecho los movimientos que creíamos necesarios para que el club tenga la certeza de que es más fuerte para lo que pueda venir en un mediano plazo. Yo ahora me tengo que mover en el corto plazo, pero yo tengo que dejar encaminado el mediano y largo plazo. Tanto es así que en ese trabajo hemos dado oportunidad a varios jugadores jóvenes, hemos potenciado jóvenes y están en la prelista de la selección nacional.



—¿Qué opina de la situación de Larry Angulo?



Ya la dirigencia está sobre eso.