Guimaraes: "Queremos que esta alegría que tenemos no sea una cosa momentánea"

El técnico de Alajuelense, Alexandre Guimaraes, se mostró satisfecho luego de alcanzar el liderato del torneo, algo que el estratega espera no sea algo pasajero, sino poder mantener.

Este fue el análisis de Guimaraes tras el compromiso.

Buen momento: Hemos ido armando una idea de juego, hemos ido encontrando el grupo para que interprete esa manera de jugar. Es un buen termómetro hasta ahora, queríamos terminar el partido ganando y ganando bien. Esto sigue, no nos podemos quedar ahí, el miércoles vamos a Puntarenas, hace mucho tiempo no voy al Lito Pérez que fue donde empecé mi carrera como jugador de fútbol, para mí será muy grato volver a esa cancha. Queremos que esta alegría que tenemos no sea una cosa momentánea, que pueda ir afirmándonos más ahí arriba.

Presión por el liderato: Presión, yo no veo, es un club que tiene que estar siempre peleando estar en esa posición. Sabemos que el torneo es un torneo muy reñido, que al jugar tan seguido, quizás una fecha pueda estar arriba, otra estar bajo, pero no con mucha diferencia de puntos. Vamos por buen camino, pero todavía falta bastante.

Walter Ramírez: Mi paso no solo por la Liga ha sido para dar oportunidad a estos jugadores, si hacemos un recuento de los jóvenes que yo he podido lanzar y dar continuidad, no solo acá, sino en los clubes donde he trabajado acá, en el exterior, en las selecciones acá y en el exterior. No es una novedad poner a estos muchachos porque hemos dado seguimiento a lo que hacen estos futbolistas de la Sub-21.