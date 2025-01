Guimaraes perfila a Joel Campbell para el clásico nacional

Alajuelense no quiere correr con Joel Campbell y el técnico Alexandre Guimaraes ya tiene un plan con el futbolista.

Alajuelense enfrentará una semana clave con tres partidos vitales ante tres rivales de tradición: Cartaginés este domingo, Herediano el próximo miércoles y Saprissa en el clásico nacional de la otra semana.

Es ahí, donde el estratega cree que Joel podría tener su aparición justo en el clásico ante los morados en Tibás e incluso podría hasta aparecer algunos minutos ante Herediano dependiendo de cómo llegue de forma física.

Además, añadió que este ensayo será vital para conocer la forma física del futbolista que jugó el pasado semestre con el Atlético Goianiense de Brasil.

“Posiblemente, vayamos a hacer unos 40 minutos, dos tiempos de 20, contra la sub-19 o sub-17 de nosotros para verlo a él y cómo ha sido la respuesta a estos 15 días que hemos tenido de trabajo y a partir de ahí, tomar decisiones para lo que viene que será el Herediano y Saprissa”, mencionó el estratega.

Para Guimaraes las nuevas incorporaciones se han adaptado correctamente al plantel y las ideas del cuerpo técnico, pese a que sus últimos dos resultados hayan terminado con empate a cero goles.

“Los jugadores que han venido en este semestre, como vinieron el semestre pasado, son jugadores que tienen todas las posibilidades de que les vaya bien si no, no hubiera situaciones como de lesiones importantes, pero si no hay contratiempos creo que nosotros con estos movimientos que le hemos sugerido a la dirección deportiva, creemos que el plantel como tal ya puede estar pensando no solo para este semestre, sino para un mediano plazo y eso opino que es algo que la Liga Deportiva Alajuelense necesitaba”, indicó.