Guimaraes: “Nos toca hacer la épica, la hombrada de buscar igualar el marcador y después ganar”

El técnico Alexandre Guimaraes analizó lo sucedido este domingo ante el Herediano. Los manudos cayeron 2-0 en el Carlos Alvarado y se complica la vuelta de la Gran Final.

Estos temas trató el estratega.

Deudas al ataque

En estos partidos hay que ser contundentes. Son partidos en los que no tenés tantas opciones. Fue así en la Copa Centroamericana, donde sí pudimos serlo, porque no se crean muchas opciones de gol. Hoy no fue la excepción y no fuimos contundentes en las pocas ocasiones que tuvimos

¿Remontada?

Nos toca hacer la épica, la hombrada de buscar igualar el marcador y después ganar

Polémicas con los marcos

Es una situación que voy a trasladar a mis superiores y ellos van a tener que hablar esto

Análisis de la derrota

Creo que el partido como tal no lo sufrimos. Creo que las intenciones del modelo fueron para controlar y no dejar algunos pasillos que el rival aprovechó en el primer partido. Al ataque tal vez nos apuramos mucho

Cerrar en casa

Hemos hecho partidos muy buenos y no hemos perdido en el Morera. Sabemos que el estadio estará repleto y la afición debe empujar desde el primer momento