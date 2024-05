Guimaraes: "No sé qué hay que hacer para que nos piten penales"

El técnico Alexandre Guimaraes no quiso profundizar mucho en el arbitraje del primer partido de las semifinales entre Alajuelense y Herediano que terminó con victoria 1-0 a favor de los manudos.

Sin embargo, algo no dejó pasar por alto y es la falta de criterio del cuarteto arbitral dirigido por Adrián Chinchilla pues, según él, se dejaron de pitar varias acciones de penal a su favor.

“Son partidos complicados para todos, pero sigo insistiendo de que no sé qué hay que hacer para que nos piten un penal. Si hay ventaja del jugador nuestro en la jugada, luego contacto, pues no sé y hoy no fue con Joel, fue con otro”, mencionó.