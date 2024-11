Guimaraes: “Fue una primera etapa para nosotros fantástica”

Alajuelense goleó a Puntarenas FC y amarró el liderato del Torneo de Apertura 2024.

El técnico rojinegro, Alexandre Guimaraes, describió la primera fase como excelente, pero que nada de eso servirá si no llegan a adueñarse del título.

-¿Qué significa para ustedes amarrar el liderato?

Ha sido una situación que en estas instancias finales es importantísimo, creo que hemos hecho otro buen juego, hemos podido sobre todo ser muy quirúrgicos en las acciones que podíamos marcar diferencia en el marcador y a partir de ahí nos permitió dosificar a algunos jugadores por la cantidad de partidos que tenemos.

Ha sido una primera etapa para nosotros fantástica, pero lo que cuenta a partir de ahora es lo que podamos hacer en la fase final, pero haber obtenido el primer lugar hace que la afición comparezca y apoye como lo hizo hoy y tenga credibilidad y confianza en el grupo de jugadores.

-¿Cómo analiza el trabajo de Santiago Van der Putten quién ha venido en gran nivel en los últimos partidos?

Santiago no es ninguna sorpresa para nosotros, es un jugador que ha sabido esperar su momento y que entrena como si fuera la final de la Copa del Mundo y por eso el rendimiento que muestra. No obstante, estos dos partidos de la final de Copa Centroamericana nos pueden generar algún descanso para él o para Alexis porque James no podrá estar en la primera semifinal.

Poco a poco se va consolidando y hemos tenido la facilidad de encontrar a Mitchell y ahora se fue él y encontramos a Santiago y eso para el club es muy bueno.

-¿La afición comienza a ilusionarse, pero cómo evitar esa etiqueta de favorito para las fases finales?

La afición tiene el derecho de ilusionarte, es evidente cuando tu equipo tiene la convicción, la soltura del juego y la continuidad de la planilla y va logrando tener una solvencia, creo que a todos nos deja muy contentos.

Los que estamos adentro y tenemos años en esto, sabemos que este es el momento de mantener más los pies en el suelo.

Está claro que los números han sido buenos, pero tenemos ahora el cierre y lo queremos hacer aún mejor.

-¿Cómo aprovechar el hecho de cerrar en casa donde ya acumulan 17 partidos sin perder?

La confianza que da sentirte fuerte en tu cancha y creo que hemos ido cada vez poniendo un ladrillo encima de otro para tener una muralla y nos hemos sentido bien, eso te tiene que dar la fortaleza para salir a buscar el partido como siempre lo hacemos acá.

Los detalles que uno va viendo dentro de la postura y actitud de los jugadores te dicen que van por el camino correcto.

-¿Pensará en alguna rotación para el partido del miércoles sobre todo en defensa pensando que James está descansado y no jugará en el torneo?

No soy de anticiparme a las cosas, pues primero tenemos que dar el descanso a los jugadores y reunirnos en la noche en el hotel y controlar alimentación y descanso e irnos al Estelí.

Dependiendo de lo que pase, pues prácticamente iremos con 23 futbolistas, veremos quiénes están aptos para jugar en Guanacaste, pero el primer objetivo es encontrar el equipo para el Estelí, así que vamos a esperar.

-¿Qué tanta confianza le da el hecho de que el gol se reparta entre varios protagonistas de su plantel?

Es lo mismo de mantener el marco en cero. En situaciones X o Y estemos agregando nombres en el goleo en posiciones que tal vez uno más piensa, en este caso, las situaciones de balón parado nos están ayudando.

Cuando elaboramos el plantel para esta temporada pensábamos en esta continuidad de partidos y que nos ayudó mucho para recargar pilas.

-¿La Liga estaría a un mes del ansiado título, cómo lo vive el camerino?

Nosotros hemos hablado de que teníamos que sacar este objetivo, que era ganar los partidos que quedaban para distanciarnos de los que venían atrás.

Tenemos que seguir fortaleciendo lo que estamos haciendo bien, sabemos que logrando eso estaremos más cerca del objetivo, este grupo se está mostrando inquebrantable.