Guimaraes está encantado en la Liga: "Nos sentimos bien, estamos a gusto"

El técnico de Alajuelense, Alexandre Guimaraes, se refirió, este viernes, de manera más amplia sobre su presente en la Liga y sus conversaciones con la dirigencia para una eventual renovación de contrato en diciembre.

Conferencia de prensa de Guima de este viernes previo al partido del Cartaginés:

Mantener rendimiento: Hay que sacar el máximo provecho posible a los ratos para corregir. Más que entrenar, es corrección. Por lo menos, en la fecha cuatro o cinco de esta segunda vuelta ya incorporar a algunos de los que han estado lesionados.

Cuerpo técnico: Este trabajo es de todo el cuerpo técnico, yo soy la cara visible de todo esto, pero también lo dije, siempre es agradable ver el impacto que un cuerpo técnico tiene dentro del grupo que maneja, eso es lo primero que uno quiere constatar.

Posible renovación: Yo estoy muy a gusto acá, he rechazado dos ofertas muy importantes del fútbol sudamericano. Son de hace un mes o mes y medio atrás. Nosotros nos sentimos bien, estamos a gusto, la Junta Directiva está muy a gusto. Eso no es fácil de conseguir en ningún equipo. No queremos tener distracciones de nada, lo hemos dicho. Hasta cuando estemos acá aportaremos al crecimiento del club, la dirigencia ha ido viendo ese interés de nosotros aparte de los números. Como cuerpo técnico queremos aportar a la Liga. Ambas partes estamos contentos.

Buenos números: Cuando nosotros conversamos con don Joseph y Javier Santamaría, nosotros mismos nos planteamos dar un tiempo hasta diciembre de este año con el fin de constatar qué tan cómodos nos sentíamos ambas partes, que tanto de lo que traíamos en mente pudimos ir haciendo. En este periodo hemos ido viendo lo que se puede hacer acá. Si don Joseph está hablando eso, ya nosotros también, a mí ya me ha hecho llegar ese interés. Yo estoy muy a gusto, estoy tan a gusto que hasta tener que trasladarme de mi casa hacia el estadio me llevó 15 minutos y cuando tengo que jugar en el Estadio Nacional cruzo la acera y esas cosas cuentan mucho ya a estas alturas de mi carrera.