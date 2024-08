Guimaraes destaca punto obtenido en una cancha que no considera apta para el juego

La Liga Deportiva Alajuelense es segunda en la tabla de clasificación del Apertura. Los manudos cosecharon una unidad en su visita a San Carlos. El técnico Alexandre Guimaraes destaca lo mostrado, pero se quejó de la cancha.





El timonel fue claro al expresarse sobre la superficie de juego del Carlos Alvarado.

“Jugar acá es muy difícil, muy difícil”, señaló el entrenador.

“Creo que hasta para San Carlos lo es. Esperemos ahora que todos los demás equipos jueguen acá también”, añadió.

Para Guima es de rescatar que no hubo lesionados, pero asegura que no es posible que haya espectáculo al jugar en estas condiciones.,

“Atenta totalmente para que los dos equipos puedan jugar, porque yo sé cuál es la intención de Luis, pero es que no es una cancha de fútbol esto”, sentenció.

“El producto, es un producto que no va de acorde a la calidad de los jugadores que hay, pero no puede haber producto si no se puede hacer dos o tres pases bien”, comentó.

“Es un resultado excelente. ¡Queríamos ganar, pero era muy difícil ganar en estas condiciones!, concluyó.