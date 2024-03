Guima tras firmar con la Liga: "Por mí, me quedo acá hasta que me retire como entrenador"

El fichaje bomba lo volvió a ser la Liga. Alajuelense presentó este martes a Alexandre Guimaraes como su nuevo director técnico.

En una extensa conferencia, Guima habló de todo, de su retiro como técnico en suelo tico, de Celso Borges y de la actualidad del equipo.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Guimaraes en rueda de prensa:



—¿Cómo fueron las negociaciones?

Cuando una institución como Alajuelense me propone venir aquí y tiene mi escogencia, es muy fácil porque quería estar en un club donde ya he vivido estas situaciones que el club está atravesando, no es una situación nueva para mí como la que está atravesando Alajuelense, estoy seguro de que con el trabajo de todos lo sacaremos adelante.

—¿Asumirá el banquillo este mismo jueves?



Cuando tuvimos la reunión, me plantearon la opción de empezar el jueves, nunca me he rehusado eso, el club ya está corriendo para hacer estas inscripciones, así que vamos con todo.

—¿Por qué se da un contrato hasta diciembre?



Yo estoy muy claro, en estos 30 años de andar de entrenador, en nuestro medio es plantear una situación de corto plazo, yo por mí me quedo acá hasta que me retire como entrenador, yo estoy cerrando un círculo en un club que me está dando las posibilidades de hacerlo y hacerlo bien, el plazo no fue un problema. Venimos acá a ser campeones.

—¿Cómo enfrenta el cuestionamiento de su pasado saprissista?



Yo no voy a negar cuál es mi pasado, sobre ese pasado he construido una carrera donde he tenido la felicidad de ganar en muchos lugares y clubes diferentes, ahora tengo presente que es lo que cuenta, que es Liga, el ADN en este sentido... el ADN que conozco y he tratado jugadores top, el ADN es ganar, por eso hemos venido acá, por eso hemos escogido venir acá porque hay dos necesidades que se buscan y se quieren. Lo otro es bola en la cancha y ya está.

—¿Qué opina que usted sea el cuarto entrenador en dirigir a los cuatro equipos grandes?



Eso a nivel personal y profesional lo que dice es que a través de todo este tiempo he tenido una carrera que ha intentado siempre contribuir al fútbol local y eso para mí es superagradable, siempre estar en vigencia todo este tiempo en todo lado para mí es lo máximo. Por eso yo decía cerrar el círculo, va a ser difícil, luego de esta experiencia que voy a tener en Alajuelense, que esperemos dure mucho tiempo, que yo dirija algún otro equipo acá, va a ser muy difícil, por lo tanto, hacerlo bien acá y que podamos estar todo el tiempo posible.

—¿Qué tanto conversó con Celso Borges, su hijo, para tomar esta decisión?



A través de su carrera, Celso siempre ha sido muy respetuoso en hasta donde llegar con respecto a conversaciones familiares que pueden llegar a ser conversaciones profesionales. Obviamente, es una situación que a los dos nos agarra en el mejor momento emocional, los dos estamos preparados para trabajar juntos. Celso le tiene un cariño enorme a esta institución y solo bellezas me habla de esta institución y quiere ganar.

Va a ser un jugador que tiene que hacer lo que sabe hacer, después, lo que sí te digo es que hubo un evento que pasó cuando yo trabajaba con la Selección Preolímpica de Panamá y pasó un evento y una larga noche quedamos en un acuerdo en que nunca nos íbamos a enfrentar más, estoy hablando de hace mucho tiempo, si ahora trabajamos juntos, imagínate la satisfacción de lo que es eso.

—¿Se va a retirar luego de dirigir a la Liga?



Acá en Costa Rica sí, será mi último equipo acá, espero que sean muchos años para que no me retiren tan temprano.

—¿Qué opina de Joel Campbell?



Lo primero que voy a hacer es conversar con él para ver cómo se siente y cómo lo podemos ayudar para que él de la mejor versión que puede dar. Sé que está y se le ve que quiere mejorar y nuestra labor como es siempre es potencializar a los jugadores.

—Remontada ante el Revolution, ¿es posible?



Es fútbol, puede pasar cualquier cosa, no es fácil remontar ese marcador, sabemos que vamos a tener 2 sesiones de entrenamiento, pero tenemos que ir por el partido y hacer todo para sacarlo adelante.



—¿Cómo enamorar al liguismo?