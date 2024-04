Guima sobre Herediano: "Nos vamos a enfrentar a un equipo que es sólido y contundente"

Baja de Jonathan Moya: Es una baja sensible, claro que sí, no solo para Liga, también para el fútbol nacional intentar recuperar un delantero de sus características. Hemos estado viendo varias opciones en estos días y decidiremos.



Oportunidad para Fernando Lesme: Es el típico caso del jugador que ha venido sin tener una pretemporada y que la no continuidad, previo a la llegada de nosotros, no le ha permitido mostrar su mejor versión. Basado en eso, lo que generalmente se piensa, ahora se le ha abierto una oportunidad donde supuestamente puede tener 3 partidos para tomar ese ritmo. Veremos las decisiones que yo vaya a tomar con respecto a esta situación. Es el caso eso, el futbolista que necesita ritmo y más en esa posición.