Guima quiere que Leo Moreira renueve con la Liga

El técnico de Alajuelense, Alexandre Guimaraes, se refirió a que desea contar por mucho tiempo con el portero Leonel Moreira.

Guimaraes lo dijo en la conferencia de prensa previo al juego de vuelta de la final, este domingo a las 4 p. m. ante Saprissa, en La Cueva.

A Guima se le consultó por el retiro de Keylor Navas de la Selección y si Leo podría reemplazarlo.

El experimentado estratega comenzó su respuesta con un mensaje para Keylor y su legado en la Tricolor, también aprovechó la oportunidad para referirse sobre Ligia Madrigal, quien se convirtió en la primera tica en subir la cima del Monte Everest.

Y luego destacó: "Yo con Leo Moreira estoy muy feliz acá, no soy el técnico de la selección para contestar esa pregunta, yo espero que Leo se quede mucho tiempo con nosotros acá".

Esto sucede en medio de un cierre de torneo bastante bueno para Moreira y justo cuando se le vence contrato con la Liga.

Esta fue la respuesta completa de Guimaraes.



—¿Considera que Leonel Moreira es el indicado para suplir a Keylor Navas en la Selección?



Va a ser difícil, muy difícil, para el fútbol costarricense, todavía siendo el jugador activo, llenar ese espacio, muy difícil. Keylor Navas ha sido el embajador del fútbol costarricense, se lo digo porque he estado en Suramérica, Asia, en todo lado y con él en cualquier lado pasaba lo que pasaba en otros países cuando vos hablás de cuando yo era niño y se hablaba de Pelé y la referencia era de Brasil, Maradona y Messi de Argentina y así, solo los grandes de verdad pueden llegar a esa cima que él llegó con la Selección. Eso era totalmente asumido por cualquier compañero que estuviera en la Selección. Merece eso y mucho más que el fútbol costarricense, que a veces es muy ingrato con estas leyendas del deporte.



Quiero aprovechar para darle la felicitación a Ligia Madrigal, que ha dado un ejemplo enorme de preparación, convicción, de luchar contra muchas adversidades, de poner la bandera del país ahí arriba, hacia lo que debe ser un deportista, mis felicitaciones para ella también y la familia, esos éxitos no se hacen si no se tiene la familia.



Yo con Leo Moreira estoy muy feliz acá, no soy el técnico de la selección para contestar esa pregunta, yo espero que Leo se quede mucho tiempo con nosotros acá.