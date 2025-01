Guima: “Me propuse en este torneo que nada me va a sacar de mis casillas”

El técnico de Alajuelense, Alexandre Guimaraes, se refirió a la situación que vivió en el triunfo 6-3 ante Santa Ana, en el que el VAR detuve el juego 13 minutos porque se fue la señal de la pantalla.

“Siempre es preocupante sobre todo porque una de las dos acciones me parece que hubo una falta anterior, pero bueno, lo que pasó, pasó en términos de toda la situación que se dio de la espera con el VAR, pero me he propuesto para este torneo que nada me va a sacar de mis casillas así que lo que pasó, pasó”, afirmó Guimaraes tras la victoria.