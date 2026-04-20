Guillermo Villalobos sufre lesión de ligamento cruzado

Liga Deportiva Alajuelense informó que Guillermo Villalobos sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.



Villalobos será intervenido quirúrgicamente esta semana y el tiempo aproximado de recuperación es de nueve meses de acuerdo a evolución, comunicaron en el club.



El zaguero jugó 52 minutos en el clásico nacional (1-1) y fue sustituido por lesión. Su lugar lo ocupó Alexis Gamboa, quien regresaba de una lesión muscular.

El defensor es el segundo que rojinegro que sufre esta lesión este semestre, el primero fue Santiago Van der Putten en marzo.

Los rojinegros reciben esta noticia a falta de dos partidos para el cierre de la fase regular.

Los manudos son quintos con 23 puntos, tres menos que Cartaginés, que marcha cuarto.

La Liga debe recibir a Puntarenas FC y visitar Liberia al final de la fase regular.