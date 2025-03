Guardado a clubes que buscan campo en Mundial: “Me daría hasta vergüenza ir”

El capitán de León, Andrés Guardado, criticó con dureza a la FIFA por la decisión de excluirlos del Mundial de Clubes por multipropiedad. También tuvo un mensaje a otros clubes que pretenden ocupar su lugar, uno de ellos es Alajuelense.

"Me parece que quien está haciendo las cosas mal es la FIFA. Después podemos entrar en el debate de si la multipropiedad está permitida o no, porque hay un debate en todo el mundo, pero eso no existe solo aquí en México, en todo el mundo hay multipropiedad. Estamos aquí defendiendo algo que el León se ganó en la cancha", dijo Guardado.

Además, Guardado criticó a los clubes que levantan la mano para ocupar el espacio del equipo azteca en la competición.

"Quisiera puntualizar que los equipos que ahora levantan la mano para ir. ¿Con qué cara van a decir quiero ir, si no lo ganaron en la cancha?", dijo el jugador.

Y agregó: "Ellos tuvieron la oportunidad de clasificar a una Concachampions y ganarla. La misma oportunidad que tuvo León y Pachuca la tuvieron todos los demás que están levantando la mano, y no la ganaron. Después levantan la mano para ir... A mí me daría hasta vergüenza ir si no me lo gané en la cancha".