Goleada ante la Liga dejó enseñanzas en el Cartaginés

Tras perder el sábado anterior ante la Liga Deportiva Alajuelense por goleada en el Morera Soto, el camerino del Cartaginés reconoce que fue un accidente salir derrotado de esa manera y que dicho resultado servirá para mejorar.



No hacer drama por la derrota, corregir los errores y realizar la autocrítica correspondiente, es el sentir del cuadro brumoso, ya que, aún queda pendiente amarrar la clasificación y buscar el liderato de su grupo.



"No somos un desastre, estamos peleando y seguiremos luchando. Este equipo ha hecho cosas buenas, la derrota nos servirá de experiencia para que no vuelva a pasar. No se nos viene el mundo encima y seguimos de primer lugar, claro está, que queremos ser primero del grupo", dijo Hernán Medford.



"Tenemos que darnos cuenta que cometimos muchos errores y nos faltó personalidad ante Alajuelense. Tenemos jugadores que quieren pelear el torneo, no es momento de dudas pero somos un camerino fuerte para salir adelante", aseguró Heyreel Saravia.



Cartaginés jugará el miércoles ante el Santos de Guápiles por la fecha 14 del Campeonato Nacional y con la intención de volver a la victoria y poder estar más cerca de la clasificación.