Gerente deportivo de la Liga sobre altercado de Bran: "Aquí no vamos a crucificar a nadie"

El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, actualizó la situación del volante Alejandro Bran tras el incidente en el que se vio involucrado el pasado jueves y por lo que recibió una fuerte sanción por parte del equipo.

Vela no quiso hondar en detalles, pero sí aseguró que tanto Bran como Kenneth Vargas cumplen con un castigo.

“Hay un manual de comportamiento que se debe respetar, creemos en los profesionales, vienen con carrera en alza y no vamos a crucificar a nadie, deben asumir consecuencias de sus actos, esperemos que vuelvan a brillar y si no están, es por decisión del cuerpo técnico”, declaró Vela en la previa del duelo ante Herediano a FUTV.

Bran se vio involucrado en un altercado en horas de la madrugada donde tuvo que intervenir la policía por disturbios dentro del parqueo de un complejo de apartamentos.

El acto quedó grabado en diferentes videos que se hicieron virales en redes sociales. Esto le generó un castigo de quedar relegado del primer equipo hasta nuevo aviso, así como una multa económica.

De igual forma también se vio involucrado el delantero Kenneth Vargas quien se aparentemente estuvo de fiesta con Bran.

“Son buenos muchachos que cometieron un error grave y los errores traen consecuencias, deben ser responsables con lo que sucedió y vendrán acciones correspondientes que están asumiendo con madurez y volverán con el equipo esperemos que con su mejor versión”, declaró.

Vela cree que el castigo le servirá a ambos jugadores para formar su caracter de cara al cierre del Torneo de Clausura 2026, donde Alajuelense busca meterse entre los cuatro primeros.



